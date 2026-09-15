Gobierno de Paraguay anuncia acuerdo con médicos para frenar una huelga que paraliza la salud

El gobierno de Paraguay informó el martes que alcanzó un acuerdo con los médicos en medio de una huelga que paraliza desde hace más de tres semanas la salud pública nacional.

Los médicos de la red pública, de la que depende el 70% de la población, iniciaron el 24 de agosto un paro en todo el país para exigir mejores condiciones laborales, un ajuste salarial y la provisión de más insumos. Según el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), los sueldos de los galenos están congelados desde 2012.

Tras una serie de reuniones el Ministerio de Salud anunció que llegó a un entendimiento con el sector. Además de un aumento salarial de dos millones de guaraníes (unos 335 dólares), el gobierno acordó reconocer y remunerar los días festivos trabajados, incorporar más profesionales a la plantilla permanente del servicio público y aportar 260 millones de dólares adicionales a la cobertura de medicamentos e insumos.

El acuerdo representa “una señal concreta de que este gobierno escucha y dialoga para reivindicar a quienes sostienen todos los días nuestro sistema de salud”, dijo en una rueda de prensa el ministro del área, Isaías Fretes, quien asumió el cargo hace apenas dos días.

Su antecesora, María Teresa Barán, fue destituida el domingo por el presidente paraguayo Santiago Peña en medio de las trabadas conversaciones para poner fin a la huelga que derivó en renuncias masivas de médicos en las últimas semanas.

La secretaria general del Sinamed, Rossana González, adelantó que el acuerdo debería tener una recepción favorable entre los médicos que ahora deberán votar en una asamblea si lo aceptan.

“Hoy podemos decir que los cuatro puntos causales de la huelga fueron respondidos”, dijo González en una conferencia de prensa. “Hoy todos los médicos del país, sin excepción, vamos a tener un reajuste salarial”, añadió.

Una vez que el sindicato ratifique la propuesta se oficializará el levantamiento de la huelga. La asamblea general del gremio está convocada para la noche del miércoles.

Con poco más de seis millones de habitantes, Paraguay atraviesa desde hace varios años un colapso en el sistema público de salud que a menudo sufre falta de insumos y medicamentos, profesionales sobrecargados y hospitales y servicios saturados.