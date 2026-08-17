Gobierno de Bolivia elimina subsidio al diésel para industrias ante severa crisis de combustibles

El gobierno de Bolivia eliminó el lunes el subsidio al diésel para grandes consumidores y congeló el precio para el resto de la población ante una aguda escasez de combustibles que está paralizando la producción de alimentos y atizando el descontento social.

Con la medida el gobierno del conservador Rodrigo Paz avanza en sus reformas liberales, que implican la eliminación total de los subsidios a los combustibles, una de las causantes de la crisis del país.

La escasez de gasolina y diésel que aún persiste derivó en un estallido social de 53 días de protestas con cortes de ruta entre junio y julio que asfixiaron a La Paz y otras ciudades. Los bloqueos fueron en rechazo a la escalada de precios en los alimentos y en demanda de la renuncia del mandatario, que lleva nueve meses en el poder. Paz decretó el estado de excepción para frenar las protestas.

Una de las razones principales de la medida del presidente obedece a que, como Bolivia importa la mayor parte del diésel que consume, mantener un subsidio para todos los sectores se volvió financieramente difícil para el Estado debido al agotamiento de las reservas internacionales. Cobrar un precio real a las grandes industrias permite aliviar la presión sobre las finanzas.

Qué implica la medida

Desde el lunes y por la quita del subsidio, el diésel, el carburante más escaso, pasó de costar 0,85 a 1,56 dólares por litro, un aumento de poco más del 83% para empresas corporativas, exportadores, compañías mineras y la gran industria.

“El gobierno busca reordenar la economía, mejorar el abastecimiento y corregir la distorsión de precios”, dijo en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

En tanto, la gasolina que mueve gran parte del transporte público mantiene la subvención.

El ajuste llega ocho meses después de un primero destinado a todos los sectores que redujo en gran parte el subsidio estatal a la gasolina y el diésel importado (86% de diésel y 56% de gasolina). Paz aplazó hasta diciembre un nuevo ajuste en el precio de la gasolina.

Según el gobierno, al sacar los subsidios al combustible para grandes industrias e incrementar el costo, el gobierno desincentiva un mercado negro donde gran parte del mismo se vende a más del doble.

El ajuste busca “sincerar la economía, la alta carga fiscal por importación, frenar el contrabando, la reventa ilegal y garantizar el abastecimiento”, explicó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

“Es una medida en el camino correcto; los subsidios no son sostenibles, pero todavía es una medida parcial. Las inversiones no llegarán si se mantiene la subvención a las gasolinas y al gas”, dijo a The Associated Press el analista energético Álvaro Ríos.

Advirtió que la medida será efectiva en la medida en que el gobierno evite el desvío de diésel subvencionado, algo poco efectivo hasta ahora por la corrupción en la petrolera estatal.

Paz alcanzó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares en créditos, así como con otros organismos financieros, para estabilizar la economía fuertemente estatista tras casi 20 años de gobiernos de izquierda (2006-2025) que derivaron en una crisis de la industria gasífera por falta de inversiones extranjeras.

La caída en las exportaciones de gas privó al Estado de una fuente vital de dólares, cuya escasez provocó a su vez una caída en la importación de gasolina y diésel.

El fin de semana el gobierno logró acuerdos con sectores privados de Santa Cruz —el motor agroindustrial del país— para importar crudo y refinarlo en el país para bajar los costos y mejorar el abastecimiento. La gasolina y diésel importados llegan por cisternas a un mayor costo.