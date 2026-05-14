Gobierno cubano informa que director de la CIA se reunió con sus pares cubanos en La Habana

El gobierno cubano informó el jueves que el director de la agencia de inteligencia estadounidense CIA, John Ratcliffe, se reunió con sus contrapartes del Ministerio del Interior cubano en La Habana.

Un comunicado oficial indicó que el encuentro tuvo lugar “en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales” y en “aras de contribuir a un diálogo político”.

El comunicado agregó que durante el encuentro los elementos aportados por la isla "permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.

La reunión del jueves se produjo semanas después de que el gobierno cubano confirmara haberse reunido recientemente con funcionarios estadounidenses en la isla en un contexto de alta tensión entre ambos países debido al bloqueo energético estadounidense contra el país caribeño.

A fines de enero Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Trump también ha amenazado con intervenir la isla y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró recientemente que su país está preparado para luchar si eso llegara a ocurrir.

Un funcionario de la CIA, que habló bajo condición de anonimato según las normas establecidas por la agencia, dijo a The Associated Press que Ratcliffe se reunió con Raúl Rodríguez Castro —nieto del expresidente Raúl Castro—, el ministro del Interior cubano Lázaro Álvarez Casas y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos para transmitirles "el mensaje del presidente Trump: Estados Unidos está dispuesto a abordar con seriedad los asuntos económicos y de seguridad, pero sólo si Cuba realiza cambios fundamentales”.

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El periodista de AP, Eric Tucker, colaboró en esta nota desde Washington DC.