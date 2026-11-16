Rosalía extiende su dominio con nominaciones al álbum y canción del año en los Grammy

Luego de su triunfo en los Latin Grammy, Rosalía fue nominada el lunes al Grammy al álbum, canción y grabación del año, así como en la flamante categoría de mejor canción latina, para un total de nueve menciones, siendo la segunda artista más nominada.

Recién llegada de su victoria al álbum del año en la 27ª edición anual de los Latin Grammy por su vanguardista “Lux”, Rosalía es la segunda más nominada de los Grammy tras la artista británica Raye, quien suma 11 menciones. Su nominación al álbum del año de los Grammy llega una edición después de que Bad Bunny ganara el premio por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Su canción “Berghain”, con Björk e Yves Tumor e interpretada en alemán, español e inglés, fue nominada a canción y grabación del año. El video musical de “Berghain” también fue nominado.

Rosalía compite en la categoría de mejor canción latina por “La Perla”, que canta con la banda estadounidense Yahritza y Su Esencia, la cual será otorgada por primera vez en la ceremonia de 2027 y en la que se medirá con “Ahí”, de Karol G y Drake; “¿Cómo se ama?”, de Jorge Drexler; “Hasta Jesús tuvo un mal día”, de Ca7riel & Paco Amoroso con Sting y “Niño”, de Milo J.

“Lux”, un álbum inspirado en la vida de santas e interpretado en más de una decena de idiomas —incluyendo japonés y árabe—, también llevó a Rosalía a la categoría de álbum de música alternativa, interpretación de música alternativa por “Reliquia”, interpretación pop solista por “Sauvignon Blanc” e ingeniería de grabación para un álbum no clásico.

Con su canción “Porcelana”, Rosalía se medirá con Shakira en la categoría de mejor interpretación de música global, en la que la estrella colombiana fue postulada por su éxito de la Copa Mundial de Fútbol “Dai Dai” con Burna Boy y con la banda de músicos de Venezuela, México y Colombia KerreKe con Mireya Ramos y Alex E. Chávez, quienes fueron nominados por “Una flor en cada estrella”.

La edición de 2027 de los premios Grammy se transmitirá el 7 de febrero a las 7 pm (hora del Este) —en directo por ABC, por primera vez desde 1972— desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles. También estará disponible en streaming a través de Disney+ y Hulu.

Pop y música urbana

Anitta, quien ganó el Latin Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa, recibió una nominación a mejor álbum de música global por “Equilibrivm”.

El premio a mejor álbum de pop latino se decidirá entre “No me arrepiento de sentir tanto”, de Karol G; “Femme Fatale”, de Mon Laferte; “MUDA”, de Carín León; “¿Dónde es el after?”, de Rawayana, y “Bendito verano”, de Elena Rose.

La mayoría de las categorías tienen cinco nominados, pero para mejor álbum de música urbana latina se abrió más espacio e incluye a “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, de Rauw Alejandro; “Omerta”, de J Balvin y Ryan Castro; “Hopi Sendé”, de Ryan Castro; “Omakase”, de Alvaro Diaz; “El Green Print: La Saga (Disc 1) - Feid vs Ferxxo”, de Feid, y “Do Not Disturb: Late Checkout”, de Young Miko.

El gramófono de mejor álbum de rock o música alternativa latina se decidirá entre “Free Spirits”, de Ca7riel & Paco Amoroso; “Taracá”, de Jorge Drexler; “La vida era más corta”, de Milo J; “JuanesTeban”, de Juanes, y “Shine”, de Fito Paez.

Nominados con una racha

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera mantuvo su racha de años consecutivos en competencia —iniciada en 2024—, tras ser nominado a compositor del año, no clásico.

Por su parte, el director venezolano Gustavo Dudamel también regresará a los Grammy, ahora con dos nominaciones a mejor interpretación orquestal por “Pájaros mágicos” y a mejor interpretación coral por “Hopkins: My Fatherland”. Dudamel fue nominado por primera vez en 2008 y, tras años de silencio, ha sido nominado en cada edición desde 2024.

Música mexicana, Latin Jazz y música tropical

Luego de haber ganado su primer Latin Grammy, Grupo Frontera está nominado a mejor álbum de música mexicana por “Lo que me falta por llorar”. Está por verse si superará a Lupita Infante por “Aunque me duela”; Mari Nobre por “La madrina”; Peso Pluma y Tito Double P por “Dinastía (Deluxe)” y Carlos Rivrea por “¡Vida México!”.

Gonzalo Rubalcaba está doblemente nominado en la categoría de mejor álbum de Latin Jazz por “Monk con clave” con Carlos Henriquez, Pedro Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez, así como por su álbum en solitario “GONZALO Plays PINO”. Se medirá con “Filin”, de Melissa Aldana; “Ao Vivo (Live)”, de Eliane Elias, y “El arte del bolero Vol. 3”, de Miguel Zenón y Luis Perdomo.

Luis Enrique, quien también fue uno de los ganadores del Latin Grammy, buscará el premio a mejor álbum tropical latino por “El alma en clave”. Se medirá con Rubén Blades y Roberto Delgado por “País portátil”; Juan Fernando Fonseca por “Antes que el tiempo se vaya”; Grupo Niche por “Más que palabras” y Carlos Vives por “El Último Disco Vol. 1”.