Fiscal de Texas dice que agente del ICE pareció atropellar intencionalmente a un hombre en Houston

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pareció conducir intencionalmente un vehículo contra un hombre en Houston, rompiéndole una pierna, informó un fiscal de Texas, quien advirtió que una investigación de su oficina podría derivar en cargos penales.

Miguel Parra Hernández, de 48 años, fue sometido a una cirugía por una pierna rota tras ser atropellado por un automóvil el sábado, indicó Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, una organización de derechos de los inmigrantes que ayuda a la familia del hombre.

Parra Hernández permanece bajo custodia de ICE en un hospital y aún necesita una cirugía de tobillo, señaló su abogada, Kim Bruno, el miércoles durante una conferencia de prensa.

El encuentro ha desatado nuevas críticas sobre la aplicación de las leyes migratorias en Houston, donde los fiscales locales también investigan un tiroteo mortal ocurrido en julio a manos de un agente federal de inmigración.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, de tendencia demócrata, manifestó su preocupación el martes por las imágenes de vigilancia que muestran a Parra Hernández y a otra persona saltando de una camioneta blanca y corriendo mientras un SUV oscuro los persigue. Un vehículo embiste a Parra Hernández, a quien se ve en el suelo segundos después.

“La acusación penal más evidente es agresión agravada con un arma mortal”, declaró Teare a FOX 26 Houston. “Es decir, el automóvil se utilizó como un arma mortal. Y ciertamente es lo que parece haber ocurrido, según las imágenes de vigilancia”.

El ICE niega haber embestido intencionalmente a Parra Hernández

Las acusaciones de que los agentes embistieron intencionalmente a Parra Hernández son “temerarias” y “falsas”, afirmó el ICE en un comunicado. Parra Hernández estaba en un vehículo junto con el objetivo de una operación de cumplimiento, y cuando los agentes intentaron detener el automóvil, ambos hombres huyeron a pie, indicó la agencia.

Él “corrió frente a un vehículo del ICE y fue atropellado”, sostuvo la agencia.

Espinosa negó tajantemente esa versión durante la conferencia de prensa del miércoles, mencionando el video de vigilancia.

Las imágenes muestran a un hombre corriendo desde la camioneta blanca mientras un SUV negro se le acerca por detrás. El video no muestra el momento en que el automóvil golpea al hombre —esa vista queda bloqueada por otro vehículo—, pero sí muestra al SUV a centímetros del hombre antes de detenerse. Después, el hombre aparece en el suelo detrás del automóvil.

Abogados y familiares de otras personas que fueron arrestadas por el ICE durante la operación del sábado negaron durante la conferencia de prensa que el hombre que el ICE identificó como el objetivo de su operativo —José Mendoza Cervantes— siquiera estuviera en la camioneta blanca, y dijeron que no conocían a nadie con ese nombre.

Espinosa indicó que Parra Hernández es originario de México y que ha estado en Estados Unidos durante 34 años. Rechazó revelar el estatus de Parra Hernández, pero dijo que vive en Estados Unidos sin autorización.

Afirmó que había dos agentes del ICE en la habitación cuando visitó a Parra Hernández en el hospital.

“Ya fue sometido a una cirugía por la lesión debajo de la rodilla y ahora esperamos a que baje la hinchazón en el tobillo para poder hacerle una cirugía reconstructiva”, señaló Espinosa.

Parra Hernández seguía bajo custodia del ICE el miércoles, agregó.

Los fiscales aún investigan un tiroteo mortal de ICE en julio

Teare dijo que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han cooperado con su oficina durante la investigación.

En julio, el fiscal afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional también ignoró su solicitud de información después de que un agente del ICE matara a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. El tiroteo fue una de al menos 10 muertes vinculadas con encuentros con agentes de inmigración desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

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Wilder informó desde Austin, Texas.

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Wilder es miembro del programa de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.