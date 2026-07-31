Depto. de Justicia de EEUU retira caso penal contra hombre acusado de dañar estanque reflectante

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el viernes los trámites para desestimar un caso penal que acusaba a un hombre de dañar deliberadamente el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Abogados del gobierno manifestaron en un escrito judicial de 20 páginas que la información aportada desde la acusación formal contra David Hearn, un exatleta olímpico, muestra que los daños fueron el resultado de una “instalación defectuosa por parte del contratista”, así como de “la prisa por completar el proyecto antes de los eventos asociados con la celebración Estados Unidos 250 en las semanas alrededor del Día de la Independencia de 2026”.

“Dada toda esta información recién descubierta, es difícil atribuir al vandalismo el daño generalizado en el estanque reflectante, y mucho menos establecer ese hecho más allá de toda duda razonable”, señala el escrito de la fiscal federal Jeanine Pirro.

Los abogados de Hearn indicaron en un comunicado que el caso en su contra nunca debió haberse presentado.

“Que se desestime hoy no borra el abuso de poder del gobierno al arrestar y acusar a un estadounidense patriota que no hizo nada malo. La estrategia del gobierno fue ‘preparen, fuego, apunten’. El gobierno le debe al señor Hearn una disculpa”, indicaron los abogados.

Hearn se declaró este mes inocente de un cargo grave de destrucción de propiedad y tiene un juicio programado para comenzar el 28 de septiembre en la Corte Superior de D.C. El cargo, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión en caso de ser declarado culpable, acusa a Hearn de haber causado al menos 1.000 dólares en daños al estanque.

Hearn contó a The Associated Press que fue detenido por soldados de la Guardia Nacional y por la Policía de Parques de Estados Unidos durante cinco horas después de detenerse junto al estanque el 19 de junio mientras daba un paso en bicicleta. Afirmó que metió la mano al agua para examinar el recubrimiento recién desprendido del estanque y tocó brevemente un trozo adherido al costado, pero sostuvo que obedeció a un trabajador del parque que le dijo que lo soltara.

Hearn, de 67 años y residente de Bethesda, Maryland, compitió en tres Juegos Olímpicos de verano y logró su mejor resultado, un noveno puesto, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, según indica en su sitio web el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

Él y sus simpatizantes han dicho que el proceso judicial es un intento del gobierno de Donald Trump de desviar la culpa y convertir a otros en chivos expiatorios. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.