Expresidente Arce denuncia violación de sus derechos desde la cárcel en Bolivia donde está detenido

El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) se declaró un “preso político” desde la principal cárcel en La Paz donde está recluido hace casi cuatro meses y denunció que el gobierno y el sistema judicial buscan darle “muerte civil y política”.

En una carta manuscrita fechada el 31 de marzo y que su equipo hizo pública el lunes en X, Arce denunció que desde los primeros días de su detención sufrió una “violación de sus derechos personales y constitucionales” por parte del gobierno de su sucesor, Rodrigo Paz. Dijo haber sido víctima de “tortura psicológica" y “vulneración al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa, así como a las garantías de imparcialidad y seguridad jurídica”.

El expresidente fue detenido en diciembre pasado, un mes después de haber concluido su mandato, por supuesta corrupción y enfrenta cargos por presuntos incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en relación con un millonario desfalco de fondos públicos en el Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía entre 2006 y 2017, durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019).

“Todos los recursos presentados por mi defensa han sido rechazados, incluyendo una petición para realizarme exámenes con el cardiólogo, poniendo en riesgo mi salud”, dijo el exmandatario.

Autoridades del gobierno no se han pronunciado sobre la carta.

Arce terminó peleado con Morales, su mentor político, y el partido izquierdista de ambos que gobernó por casi 20 años fue el gran derrotado en las elecciones de noviembre pasado que fueron ganadas por el actual mandatario de centro derecha.

Arce denunció que en los primeros días de detención fue recluido “en una celda que carecía de condiciones mínimas de habitabilidad”. Dijo que permanentemente le toman “fotos y filmaciones” en el patio del penal mientras hace deportes o recibe visitas, lo que en su criterio constituye “una tortura psicológica". “Yo no he robado, no he mentido, no he matado. Lo que están haciendo es una venganza. Exijo respeto al libre proceso, sin presiones políticas ni instrucciones del gobierno”, dijo.

Marcelo Arce, hijo de Arce, también está preso en otro penal acusado de enriquecimiento ilícito. El gobierno impulsa una investigación a la familia del exmandatario y a otros funcionarios del anterior gobierno por supuesta corrupción.

Paz dijo antes que la gestión del partido izquierdista de Morales y Arce hundió al país en la corrupción. “Por 20 años hemos tenido un Estado capturado por la corrupción; no es una persecución, varios de los responsables ya están en la cárcel para responder ante la justicia”, dijo el lunes en mandatario al presentar reformas internas destinada a transparentar las compras estatales.