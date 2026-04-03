Cómo miles de católicos en Latinoamérica celebran el Viernes Santo

Miles de devotos católicos en América Latina conmemoraron el Viernes Santo con procesiones y ceremonias que recrearon la crucifixión de Jesús.

En Antigua, ciudad colonial de Guatemala, docenas de penitentes, conocidos como "cucuruchos", recorrieron las calles empedradas vestidos de blanco y morado.

Bajo el sol matutino, otros fieles avanzaban con esfuerzo, portando monumentales imágenes de Jesús, parte de la docena de procesiones que la ciudad acoge en Semana Santa.

Marcos Bautista, de 63 años, quien ha participado en las celebraciones desde que su padre lo cargaba de bebé, compartió su sentir. "Para describir una Semana Santa en Antigua no hay palabras que encajen con lo que se siente", afirmó. "Solo con el hecho de hablar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, me quebranto".

En varios países, incluidos México, Perú y Argentina, más del 60 % de los adultos aún se identifican como católicos ( AP Foto/Moises Castillo )

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz viajó a la ciudad sureña de Tarija para participar en algunas actividades. La constitución establece que el país es laico y sus líderes evitaron formar parte de eventos religiosos entre 2006 y 2025. Pero Paz — quien tomó el poder en noviembre pasado — rompió con este precedente cuando asistió a la eucaristía del Domingo de Ramos portando una palma.

En la ciudad de La Paz, autoridades del gobierno y bandas militares acompañaron la procesión del viernes, en la que penitentes encapuchados sacaron el Santo Sepulcro a las calles.

Bolivia es un país mayoritariamente católico, aunque la religión coexiste con una poderosa espiritualidad indígena. Entre algunas familias se acostumbra consumir solo pescado el Viernes Santo y preparar hasta 12 platos que representan a los apóstoles de Jesús, costumbre ha ido mermado por la crisis económica.

En Ecuador, donde se estima que 80 % de la población se identifica como católica, también se realizaron procesiones en las principales ciudades del país.

En Guayaquil, cerca de medio millón de fieles asistieron a la procesión del “Cristo del Consuelo”. Algunos participantes caminaron descalzos, mientras que otros portaban coronas de espinas o arrastraban cruces. En la capital, Quito, la procesión de “Jesús del Gran Poder” congregó a más de 150.000 fieles, quienes llenaron las calles del centro histórico con cantos y oraciones mientras acompañaban una imagen de Jesús cargando la cruz.

Si bien la proporción de católicos en América Latina ha disminuido en la última década, la fe sigue siendo la religión más grande de la región.

En varios países, incluidos México, Perú y Argentina, más del 60 % de los adultos aún se identifican como católicos, según encuestas de 2024 del Pew Research Center y Latinobarómetro.

La creencia en Dios también sigue siendo generalizada en toda la región.