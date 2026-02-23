Excandidato presidencial Hernando de Soto es nombrado primer ministro del gobierno interino en Perú

El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto presidirá el Consejo de Ministros de Perú tras ser designado por el gobierno de transición del presidente José María Balcázar, en medio de una de las peores crisis políticas en el país andino.

En un comunicado, la presidencia de la República informó el domingo la selección del primer ministro, quien sostuvo una primera reunión con Balcázar, en la cual se definieron las primeras acciones de la gestión transitoria. Una de las prioridades será garantizar unas “elecciones limpias y transparentes”, agregó.

El Congreso peruano eligió a Balcázar el miércoles como presidente interino, luego de que el exmandatario encargado José Jerí fue destituido por un escándalo de corrupción. Balcázar gobernará cinco meses, y el 28 de julio entregará el poder al ganador de las elecciones generales del 12 de abril. Una eventual segunda vuelta se realizaría en junio.

De Soto será juramentado el martes junto a los nuevos ministros del gabinete, y ese mismo día se conocerá el nombre de sus colaboradores.

Con 84 años, el economista y excandidato presidencial cuenta con amplia trayectoria política. Formó parte del equipo económico del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y también asesoró a su hija Keiko Fujimori. Además asesoró a Muamar el Gadafi de Libia y a Hosni Mubarak de Egipto.

En 2021, De Soto se postuló a la presidencia por el partido Avanza País —inclinado a la derecha--, pero no pasó a la segunda vuelta electoral.