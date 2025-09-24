Esto se sabe del tiroteo en una instalación de inmigración en Dallas

Un hombre armado disparó desde el techo de un edificio cercano a una oficina de inmigración en Dallas la mañana del miércoles, matando a un detenido e hiriendo gravemente a otros dos, antes de quitarse la vida en lo que las autoridades calificaron como un ataque indiscriminado contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Las tres víctimas se encontraban en una furgoneta fuera de la instalación en el momento en que el atacante abrió fuego, dijo en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (NHS, por sus siglas en inglés). Las autoridades dicen que encontraron municiones con mensajes anti-ICE en la escena.

El ataque es el más reciente asesinato público y dirigido en Estados Unidos y ocurre dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un tirador armado con un rifle desde un techo.

Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo en la oficina de campo de ICE.

¿Quiénes son las víctimas?

Las tres víctimas eran detenidos, dijeron las autoridades. No se ha divulgado más información sobre sus identidades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que uno de los detenidos heridos es de origen mexicano. La agencia dijo que el detenido está hospitalizado con heridas graves y el consulado se ha comunicado con la familia para ofrecer apoyo y ayuda legal.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había dicho anteriormente que dos de las víctimas habían muerto, pero horas después emitió una corrección, señalando que uno fue asesinado y que otros dos resultaron gravemente heridos.

Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó lesionado en el ataque, dijeron las autoridades.

¿Quién era el atacante?

Las autoridades afirman que el tirador murió por una herida de bala autoinfligida, pero no han dado más detalles sobre el agresor.

Un funcionario de las fuerzas del orden identificó al sospechoso como Joshua Jahn, de 29 años. El funcionario no pudo divulgar públicamente detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Tras el tiroteo del miércoles, agentes del FBI acudieron a una vivienda suburbana de Dallas que los registros públicos vinculan con Jahn.

Horas después del incidente, las autoridades estaban en la azotea de un edificio de oficinas legales cerca de la instalación del ICE. Más tarde, llegó una furgoneta blanca de la oficina del médico forense. Se pudo ver a un equipo cargando un cuerpo que estaba en una bolsa negra antes de alejarse.

¿Cuál fue el motivo del ataque?

Hasta el momento, se desconoce la motivación exacta del ataque. El FBI dijo en una conferencia de prensa matutina que la munición encontrada en la escena contenía mensajes anti-ICE, y el jefe de la agencia, Kash Patel, publicó una foto en las redes sociales que muestra una bala con las palabras “ANTI-ICE” escritas con lo que parece ser un marcador.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también publicó fotos que muestran agujeros de bala en una ventana y una vitrina que contiene una bandera estadounidense.

En un comunicado, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo: “Este vil ataque fue motivado por el odio hacia el ICE”.

En una conferencia de prensa, el senador Ted Cruz dijo: “Este es el tercer tiroteo en Texas dirigido contra el ICE o la CBP. Esto debe detenerse. A cada político que esté usando retórica que sataniza al ICE y sataniza a la CPB: deténganse. A cada político que exige que los agentes del ICE sean expuestos y llama a que la gente vaya tras sus familias: deténganse. Esto tiene consecuencias muy reales”, dijo, haciendo referencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Pero los demócratas acusaron a Cruz y a otros de divulgar información selectivamente e intentar “controlar la narrativa” para ajustarse a los argumentos republicanos de que los agentes del ICE están bajo asedio.

Inmediatamente después de una conferencia de prensa anterior, en la que las autoridades se negaron a decir si había detenidos entre las víctimas, el representante demócrata Marc Veasey llamó al noticiario de WFAA-TV en Dallas y les dijo que estaba “absolutamente horrorizado” por los comentarios de los funcionarios.

“Si tratan de controlar esta narrativa y no quieren que los migrantes sean las víctimas en esta historia, entonces pueden retrasar la divulgación de cualquier información sobre esto para que puedan seguir hablando de ataques al ICE”, dijo Veasey.

¿Dónde ocurrió el tiroteo?

El tiroteo ocurrió en la oficina local de campo en Dallas, donde los agentes realizan el procesamiento a corto plazo de los detenidos. Las víctimas podrían haber sido arrestadas recientemente por el ICE.

La instalación del ICE está sobre la Interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

¿Qué otros ataques recientes se han producido en instalaciones de ICE?

En un ataque ocurrido el 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes en Texas, un policía recibió un disparo en el cuello. Atacantes vestidos con ropa negra de estilo militar abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, informó la fiscalía federal. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a agentes federales mientras salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio. Antes de que las autoridades lo abatieran, el hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que respondió a la escena. La policía encontró más tarde otras armas, municiones y mochilas dentro de su coche.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.