El papa insta a líderes religiosos en Francia a predicar la paz y recuerda la unidad europea

El papa León XIV instó a los líderes religiosos a predicar mensajes de paz y unidad el lunes, y concluyó una visita a Francia con una llamada a recordar el diálogo que contribuyó a la integración europea tras la Segunda Guerra Mundial.

León viajó a la ciudad oriental de Metz, cerca de la frontera con Luxemburgo y Alemania, para presidir un encuentro interreligioso. Se celebró en un centro de conferencias que lleva el nombre de Robert Schuman, un estadista católico francés considerado uno de los padres fundadores de la unidad europea.

León decidió terminar su visita de cuatro días a Francia en Metz para reforzar su llamado a que Europa recuerde su tradición de diálogo para afrontar los desafíos actuales de la guerra, la migración y la polarización.

En su mensaje a líderes judíos, musulmanes, protestantes y ortodoxos reunidos en el centro de conferencias, León citó el ejemplo de Schuman de promover el diálogo incluso entre rivales y afirmó que los líderes de fe comparten la responsabilidad de forjar amistades a través de las fronteras en nombre de la paz.

“En efecto, invocar el nombre de Dios para justificar la violencia o la opresión es profanar ese nombre”, manifestó. “El discurso religioso debe llamar constantemente al desarme de los corazones y de las palabras”.

Grandes multitudes y una escolta militar

La visita de León a Francia, otrora firmemente católica y ahora oficialmente laica, ha estado marcada por su llamado a que Europa recuerde su herencia cristiana y la aplique a los desafíos éticos y geopolíticos actuales.

En el santuario católico de Lourdes, condenó el domingo una legislación —aprobada recientemente en Francia— que permite la muerte con asistencia médica, que calificó de “falsa compasión”. En casi cada paso le han recibido enormes multitudes —800.000 asistieron a la misa de León en la emblemática plaza de la Concordia de París—, lo que sorprendió incluso a los organizadores.

El vuelo arrendado de Air France de León recibió el lunes por la mañana una escolta militar de dos cazas franceses para el trayecto de Lourdes a Metz.

Más tarde el lunes, en su último acto en Francia, León tenía previsto celebrar misa en la catedral de San Esteban, en Metz. La catedral es uno de los mayores ejemplos del estilo gótico francés, con sus bóvedas elevadas y vitrales, algunos de los cuales fueron diseñados por el artista judío del siglo XX Marc Chagall.

El vidrio coloreado le ha dado a la catedral el apodo de la “Lanterne du Bon Dieu”, o “La linterna del Buen Dios”.

Un estadista que promovió el diálogo entre rivales

Schuman es conocido principalmente por la Declaración Schuman de 1950, cinco años después de que terminara la guerra. Propuso la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero para poner en común la producción entre rivales históricos, Francia y Alemania.

La idea, mientras Europa emergía de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, se guiaba por la convicción de que unos intereses económicos entrelazados harían que otra guerra entre ambos fuera “no solo impensable, sino materialmente imposible”.

La organización del carbón y el acero fue la primera entre las instituciones europeas precursoras de lo que finalmente se convirtió en la Unión Europea.

Schuman, un combatiente de la resistencia encarcelado por los nazis, fue declarado “venerable” en 2021, un paso en el proceso hacia una posible canonización.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.