Encuesta: Mayoría de los estadounidenses dice que acción militar contra Irán ha ido demasiado lejos

La mayoría de los estadounidenses cree que la reciente acción militar contra Irán ha ido demasiado lejos, y muchos están preocupados por poder pagar la gasolina, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC indica que, mientras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel continúa en su cuarta semana, el índice de aprobación del presidente Donald Trump se mantiene estable, pero el conflicto podría estar convirtiéndose rápidamente en un importante lastre político para su administración republicana.

Mientras Trump despliega más buques de guerra y tropas en Oriente Medio, alrededor del 59% de los estadounidenses afirma que la acción militar sido excesiva.

Mientras tanto, el 45% está “extremadamente” o “muy” preocupado por poder pagar la gasolina en los próximos meses, frente al 30% en una encuesta de AP-NORC realizada poco después de que Trump ganara la reelección con promesas de que mejoraría la economía y reduciría el costo de vida.

Hay un apoyo significativo a por lo menos uno de los objetivos del presidente: impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Cerca de dos tercios de los estadounidenses dicen que ese debería ser un objetivo de política exterior “extremadamente” o “muy” importante. Sin embargo, tienen la misma probabilidad de decir que es importante evitar que suban los precios del petróleo y la gasolina, una yuxtaposición que podría ser difícil de gestionar para la Casa Blanca.

Alrededor de 4 de cada 10 adultos siguen aprobando el desempeño de Trump como presidente, sin cambios respecto al mes pasado. Su aprobación en política exterior, aunque ligeramente inferior a su aprobación general, también se mantuvo en gran medida estable.

Trump no ha dejado claros sus próximos pasos respecto a Irán. Pese a intensificar las amenazas, también ha sugerido que las conversaciones diplomáticas podrían resolver los combates. Los estadounidenses siguen mostrando, en términos generales, aprensión sobre la capacidad de Trump para tomar las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar y en su mayoría se oponen a medidas más agresivas, como desplegar fuerzas terrestres.

Republicanos y demócratas priorizan mantener bajos los precios de la gasolina

Mantener bajo el precio en el surtidor es el objetivo poco común que une a los estadounidenses de los dos principales partidos políticos.

Alrededor de tres cuartas partes de los republicanos y cerca de dos tercios de los demócratas dicen que es muy importante evitar que suban los precios del petróleo y la gasolina.

Sin embargo, la preocupación por la situación actual no se siente de manera uniforme. Solo alrededor de 3 de cada 10 republicanos dijeron estar “extremadamente” o “muy” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses, frente a cerca de 6 de cada 10 demócratas.

El enfoque de Trump en el programa nuclear de Irán también parece más convincente para los republicanos que para los demócratas. Cerca de dos tercios de los encuestados dicen que Estados Unidos debería priorizar impedir que Irán obtenga un arma nuclear, pero alrededor de 8 de cada 10 republicanos dicen que esto es por lo menos “muy” importante, en comparación con cerca de la mitad de los demócratas.

La guerra ha exacerbado los debates políticos sobre el papel que Israel debería desempeñar en la política exterior de Estados Unidos, especialmente desde que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue una de las voces principales a favor de atacar a Irán. Solo alrededor de 4 de cada 10 adultos dicen que impedir que Irán amenace a Israel debería ser una alta prioridad.

Derrocar a los líderes de Irán se considera ligeramente menos importante. Solo alrededor de 3 de cada 10 dicen que es por lo menos “muy” importante reemplazar al gobierno de Irán por uno más favorable a los intereses de Estados Unidos.

La mayoría de los estadounidenses dice que la acción ha ido demasiado lejos en Irán

Mientras Trump ofrece mensajes contradictorios sobre si la guerra con Irán terminará pronto, alrededor de 9 de cada 10 demócratas y cerca de 6 de cada 10 independientes dicen que los ataques en Irán han “ido demasiado lejos”.

Los republicanos están más divididos. Cerca de la mitad de los republicanos dice que la acción militar ha sido “más o menos adecuada”, pero relativamente pocos quieren verla ir más allá. Solo alrededor de 2 de cada 10 republicanos dicen que la acción militar no ha ido lo suficientemente lejos, mientras que cerca de una cuarta parte afirma que ha ido demasiado lejos.

Encuestas recientes de AP-NORC han encontrado que alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses dicen que Trump ha “ido demasiado lejos” en una serie de temas, incluido su enfoque sobre los aranceles y el poder presidencial. Esa cifra, que refleja de manera amplia su aprobación general, indica que, aunque las acciones de Trump en Irán son impopulares, siguen siendo comparables a otras medidas controvertidas que ha tomado como presidente.

Una mayor implicación de Estados Unidos en la guerra podría cambiar eso, dependiendo de lo que ocurra a continuación. Alrededor de 6 de cada 10 personas se oponen “algo” o “firmemente” a desplegar tropas en tierra para combatir a Irán, incluidos cerca de 8 de cada 10 demócratas y aproximadamente la mitad de los republicanos. Poco menos de la mitad se opone a ataques aéreos dirigidos contra líderes iraníes y a ataques aéreos contra objetivos militares en Irán, mientras que alrededor de 3 de cada 10 están a favor y cerca de 3 de cada 10 no tienen una opinión.

Muchos desconfían de Trump sobre el uso de la fuerza militar en el extranjero

Alrededor de la mitad de los adultos tiene “solo un poco” de confianza o “ninguna en absoluto” en Trump cuando se trata de tomar las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar fuera de Estados Unidos, en línea con una encuesta de AP-NORC de febrero.

Alrededor del 34% de los adultos aprueba la manera en que Trump está manejando la política exterior, similar al 36% de febrero. Esa medición ha sido consistente en los últimos meses pese a una cascada de acciones, incluidas confrontaciones por Groenlandia y un ataque a Venezuela, que han generado controversia dentro y fuera del país.

También es muy similar a la aprobación de Trump sobre Irán en la nueva encuesta, que encontró que el 35% de los estadounidenses tiene una opinión positiva de cómo ha manejado ese asunto.

___________________________________

La encuesta AP-NORC abarcó 1.150 adultos y se realizó entre el 19 y 23 de marzo usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 4 puntos porcentuales.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.