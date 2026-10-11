El papa León XIV pasará por una cirugía la próxima semana para extirpar un nódulo pulmonar

El papa León XIV se someterá a una cirugía la próxima semana por una lesión nodular en un pulmón, y se espera que el tiempo de recuperación sea de una semana, indicó el Vaticano.

El comunicado del domingo del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, no indicó cuándo sería hospitalizado el papa, pero sí que sería en los “primeros días”. Se esperaba que fuera tratado en el Hospital Gemelli de Roma, que tiene un apartamento especial para el papa.

El comunicado no indicó qué impacto, si alguno, tendría la cirugía o la recuperación de una semana en el viaje previsto de León del 7 al 16 de noviembre a América Latina, pero el papa el domingo pidió oraciones por su próximo viaje a Perú especialmente.

León, de 71 años, anunció durante su bendición del mediodía del domingo que se operaría para extirpar una lesión nodular en un pulmón que fue descubierta recientemente durante chequeos médicos.

El pontífice indicó que se detectó en una etapa temprana y que estaba “circunscrita”.

El papa estadounidense no tiene problemas de salud conocidos previamente y es conocido por ser físicamente activo. Juega partidos semanales de tenis y nada en la residencia de verano papal en Castel Gandolfo.

León tiene previsto un viaje importante del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.