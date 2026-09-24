El ICE derrocha decenas de millones de dólares en proyectos de detención “desinformados”: informe

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias han desperdiciado decenas de millones de dólares al impulsar planes mal concebidos para aumentar con rapidez su capacidad de detención, y es probable que el total aumente debido a la mala gestión en curso, advirtieron investigadores del Congreso el jueves.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) documentó costosos problemas en varias iniciativas que el ICE ha impulsado desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo en enero de 2025 y ordenó el arresto masivo y la deportación de personas que se encuentran en el país sin autorización.

Entre los fondos derrochados figuraron casi 3 millones de dólares para levantar tiendas de campaña en la bahía de Guantánamo que nunca se usaron, 20 millones para dar mantenimiento a almacenes comprados que ahora se venden sin haber alojado a un solo detenido, y tarifas excesivas pagadas para mantener a detenidos en un centro de detención de Florida deficiente y que ahora está cerrado.

El ICE no tiene un plan estratégico para gastar sus fondos

El Congreso otorgó al ICE una cifra sin precedentes de 45.000 millones de dólares el año pasado para ampliar su capacidad de detención como parte del Gran y Hermos Proyecto de Ley, respaldado por Trump, pero la agencia aún carece de un plan estratégico integral sobre cómo gastarlo con prudencia, se advierte en el informe. La población de detenidos ha aumentado de 39.000 en enero de 2025 a 67.000 al 30 de julio.

“Sin tomar medidas para gestionar las inversiones en detención de acuerdo con prácticas de gestión de programas y proyectos, es probable que el ICE siga tomando decisiones desinformadas y corra el riesgo de una mayor ineficiencia y desperdicio de recursos”, advirtió la GAO, una agencia no partidista que realizó la investigación a solicitud de los demócratas del Congreso.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, indicó a la GAO que elaboraría un plan para orientar su expansión de la detención para el 31 de agosto de 2027, pero eso podría ser demasiado tarde para evitar más despilfarro, según el informe.

Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han ofrecido comentarios adicionales sobre el informe.

El gobierno descartó un plan de detención masiva en la bahía de Guantánamo

Poco después de que Trump regresara a la Casa Blanca, el gobierno empezó a malgastar dinero al impulsar apresuradamente planes para detener a más personas que estaban en Estados Unidos de manera ilegal, se concluyó en el informe.

En enero de 2025, después de que la Casa Blanca ordenara a funcionarios que usaran la base militar en la bahía de Guantánamo, Cuba, para la detención migratoria, el Departamento de Defensa montó suficientes tiendas de campaña para albergar allí a 5.000 personas, con un costo de 2,85 millones de dólares, se indica en el informe. Pero el Departamento de Seguridad Nacional determinó que las tiendas no cumplían los estándares de detención, y fueron retiradas antes de alojar a un solo detenido.

Más tarde se determinó que el plan de detención masiva en la bahía de Guantánamo era “inviable” y se abandonó debido a los costos que implicaba construir instalaciones que pudieran cumplir las normas federales. En su lugar, la agencia alojó allí este año un promedio de 16 detenidos diarios, con un costo de varios millones de dólares, según el informe.

El ICE desperdicia millones de dólares en almacenes vacíos

A principios de este año, el ICE compró 11 grandes almacenes en todo el país por 1.070 millones de dólares como parte de un plan respaldado por la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para aumentar la capacidad de detención. Pero esa idea se descartó ante la oposición pública antes de que se alojara a detenidos en ellos, porque el departamento no realizó la “debida diligencia y planificación adecuadas”, de acuerdo con el informe de la GAO. El Departamento de Seguridad Nacional ahora planea vender siete de las instalaciones.

El ICE ha gastado 20 millones de dólares en costos y servicios relacionados con esos siete almacenes que no recuperará, incluidos estudios de zonificación, seguro de título, servicios públicos y seguridad, y necesitará venderlos por el precio total de compra de 707 millones de dólares para evitar más despilfarro, indicó el informe.

El ICE también ha “incurrido en costos significativos” por los cuatro almacenes que planea conservar, incluido un desembolso de 426 millones de dólares para renovar instalaciones en Arizona y Maryland que está en pausa debido a impugnaciones legales.

Se detecta despilfarro en “Alcatraz de los caimanes” y otros planes

Tras el estancamiento de la iniciativa de los almacenes, el ICE puso en marcha un plan para adquirir instalaciones propiedad de contratistas privados que ya alojaban detenidos, afirmando que eso le daría mayor control sobre la infraestructura y limitaría la capacidad de los gobiernos locales para restringir su uso.

La agencia gastó 1.500 millones de dólares para comprar dos de ellas en julio y podría adquirir más, aunque el ICE “no ha evaluado la asequibilidad a largo plazo de ser propietario de estas instalaciones”, señaló el informe.

El informe cuestionó otras iniciativas. El ICE nunca llegó a un contrato con el estado de Florida para operar la instalación apodada “Alcatraz de los caimanes”, que alojó detenidos durante un año hasta que cerró en junio, tras reportes de condiciones deficientes y abusivas.

En su lugar, el Departamento de Seguridad Nacional acordó reembolsar al estado mediante una subvención especial de 608 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que autoriza un cobro de 249 dólares por detenido al día —un 171% más alto que la tarifa habitual del ICE de 92 dólares—, según el informe. El Departamento de Seguridad Nacional también paga al estado la tarifa más alta por una segunda instalación que sigue abierta en Sanderson, Florida.

El ICE también enfrenta costos elevados en virtud de un acuerdo en el que la Oficina Federal de Prisiones alberga detenidos en ocho instalaciones. En el acuerdo se exige que el ICE reembolse el costo total, que se ha disparado por horas extra y otras asignaciones de personal, y pague una tarifa de 182 dólares por detenido al día, según el informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.