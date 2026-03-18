Presidenta encargada de Venezuela reemplaza al ministro de Defensa, inamovible desde 2014

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles la designación de un nuevo ministro de Defensa en sustitución del general en jefe Vladimir Padrino López, que ostentó el cargo desde el 2014 y quien fue considerado pieza clave en el respaldo de las fuerzas armadas al entonces gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”, dijo Rodríguez a través de su canal en Telegram.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, añadió la presidenta.

La sustitución de Padrino López se produjo más de diez semanas después de que Rodríguez asumió como mandataria en funciones tras una operación militar estadounidense que depuso y capturó a Maduro el 3 de enero. Desde entonces, el gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre los leales a Maduro que ahora gobiernan la nación rica en petróleo.

Padrino López fue uno de los ministros que estuvo más tiempo en el equipo ministerial del entonces gobierno de Maduro, quien había asumido la presidencia en el 2013. También fue uno de los de mayor permanencia en el despacho de la Defensa en la historia del país, cargo que asumió el 24 de octubre de 2014.