Honduras: candidatos cierran campañas de cara a elecciones presidenciales

Honduras se alista para celebrar elecciones generales el próximo 30 de noviembre y este domingo los candidatos a la presidencia realizaron sus cierres de campaña en diferentes ciudades del país.

En los comicios, a los que están llamados a votar 6 millones de hondureños, se elegirá al presidente de la República, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso y sus respectivos suplentes y 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.

Cinco candidatos buscan la presidencia y tres de ellos encabezan los sondeos, de acuerdo con firmas encuestadoras. Ellos son Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal; Nasry Asfura del conservador Partido Nacional, y Rixi Ramona Moncada, del oficialista e izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).

Los dos candidatos restantes, Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu), y Mario Rivera, de Democracia Cristiana, cuentan con pocas probabilidades de conquistar la presidencia, de acuerdo con las previsiones.

Según los sondeos, los tres candidatos mayoritarios podrían tener un empate técnico.

El período de campaña inició el 1 de septiembre y concluye el 25 de noviembre, por lo que los aspirantes presidenciales aprovecharon el fin de semana para realizar sendos cierres de campaña en algunas ciudades.

Nasralla realizó una caravana de vehículos en la capital Tegucigalpa, pero la misma fue desarticulada por un grupo de simpatizantes de Libre que, según denunciaron, golpearon a varios líderes liberales.

Además, estuvo el domingo en varias ciudades de la zona de la zona norte, pero su cierre de campaña definitivo lo realizó en la ciudad de San Pedro Sula.

Por su parte, Moncada estuvo el sábado en San Pedro Sula y este domingo realizó su cierre en Tegucigalpa.

Asfura visitó el domingo varias ciudades del país en los que llamó a sus simpatizantes a cuidar los votos en las urnas y a salir a votar temprano el 30 de noviembre.

“No los voy a defraudar”, gritó el nacionalista al solicitar a los hondureños que le brinden la confianza y el voto para convertirse en el próximo presidente.

Los candidatos enfocaron sus respectivos discursos en los temas prioritarios como salud, educación, economía y seguridad.

Los hondureños votarán para elegir para un período de cuatro años al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien deberá entregar el poder el 27 de enero de 2026.