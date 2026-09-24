EEUU niega que fue responsable de muerte de inmigrante tras choque vehicular en Michigan

Los agentes federales de inmigración estaban a 800 metros (media milla) de distancia cuando un inmigrante guatemalteco estrelló su automóvil a gran velocidad y murió en Michigan, informaron las autoridades el jueves.

El Departamento de Seguridad Nacional pareció intentar contrarrestar cualquier afirmación de que los agentes estuvieran persiguiendo agresivamente el vehículo cuando ocurrió el choque el domingo por la mañana en Grand Rapids. La muerte de Mario Coronado Juarez ha enfurecido a amigos y activistas, y la gobernadora Gretchen Whitmer ordenó a la policía estatal que investigue.

Juarez, originario de Guatemala, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos pero al parecer no era el objetivo específico de los agentes. Conducía un automóvil que estaba registrado a nombre de otra persona que también se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y era buscada para ser devuelta a Guatemala, señaló Seguridad Nacional en un comunicado.

“El intento de detenerlo se produjo para confirmar la identidad del conductor, pero el conductor del vehículo huyó a gran velocidad”, indicó la agencia. “En interés de la seguridad pública, los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) suspendieron de inmediato el operativo”.

“Poco después, los agentes vieron humo a casi media milla del lugar donde intentaron detenerlo y descubrieron que el vehículo se había estrellado contra un árbol y se había incendiado”, agregó la agencia.

Afirmó que los agentes intentaron ayudar a Juarez y apagar el fuego antes de que llegaran los equipos de emergencia de Grand Rapids. Juarez, que tenía poco más de 30 años, murió en el lugar.

Juarez mantenía a su esposa y a tres hijos trabajando en la construcción en Grand Rapids y ahorraba dinero para construirles una casa en Guatemala, contó Gema Lowe, activista por los derechos de los inmigrantes.

Ella encabezó un cántico con el nombre de Juarez en una plaza frente al ayuntamiento el martes y sostuvo que murió por la “persecución despiadada del ICE contra los trabajadores inmigrantes”.

La representante demócrata Hillary Scholten, quien representa a Grand Rapids en la Cámara de Representantes federal, envió una carta detallada al ICE que incluía una solicitud para que se preservara cualquier video de los agentes. El departamento de policía de la ciudad dijo que no tuvo ningún papel hasta que fue llamado al lugar del choque.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.