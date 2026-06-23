EEUU impone sanciones a empresas cubanas clave para la economía de la isla

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones el martes a empresas estatales cubanas que podrían ahuyentar a inversionistas extranjeros y profundizar la ya grave crisis económica.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las sanciones apuntan a cinco entidades cubanas, incluidas tres vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más conocido como GAESA, controla al parecer casi el 40% del producto interno bruto de Cuba. A inicios de 2024, contaba con 14.500 millones de dólares en reservas líquidas.

“La situación en Cuba se está deteriorando mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la isla sigue priorizando su control total por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”, escribió Rubio en X.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, acusó a las “élites del régimen” de usar GAESA para “robar los pocos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje en lugar de destinarlos a escuelas, plantas eléctricas y necesidades básicas del pueblo cubano”.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó las sanciones y calificó a Rubio de “deshonesto y mendaz”.

"El gobierno de #EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de #Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida. Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen", escribió Rodríguez en X.

Cualquier persona que preste servicios a las entidades cubanas señaladas corre el riesgo de ser sancionada y quedar excluida del sistema financiero estadounidense.

“Al designar entidades específicas, les están dejando claro a los inversionistas extranjeros: ‘Si su negocio en Cuba toca a cualquiera de estas personas, corre el riesgo de ser vetado’”, explicó Michael Bustamante, profesor y director de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses en la Universidad de Miami.

“Para la mayoría de estas empresas, es ir demasiado lejos”, comentó sobre el impacto de las nuevas sanciones.

Las entidades sancionadas son clave para la economía de Cuba

Almacenes Universales S.A., o AUSA, figura entre las cinco entidades sancionadas. Como principal empresa de logística y almacenamiento del gobierno cubano, sostiene el sistema de exportaciones e importaciones de la isla. También es la principal empresa de almacenamiento utilizada por el Estado, el sector privado cubano y los socios inversionistas extranjeros, señaló Bustamante.

La semana pasada, Cuba anunció una serie de reformas económicas, entre ellas permitir que el sector privado importe bienes sin usar al Estado como intermediario. Pero Bustamante indicó que no cree que esa medida esté operativa todavía.

Si las personas o empresas evitan hacer negocios con las entidades de almacenamiento, sostuvo, eso podría interrumpir el flujo de bienes hacia el país y tener consecuencias humanitarias.

También fue sancionada Rafin S.A., que Bustamante describió como una empresa “muy opaca” que, según cree, opera como el brazo financiero corporativo del gobierno dentro de GAESA. Aclaró que no es un banco, pero maneja capital del gobierno y de GAESA y podría participar en acuerdos financieros.

“Eso también, aparentemente, echaría más agua fría a los inversionistas extranjeros que ya están allí”, afirmó Bustamante.

La tercera entidad relacionada con GAESA que fue sancionada es Banco Financiero Internacional S.A., un banco comercial que, según Bustamante, funciona como una institución clave para los inversionistas extranjeros. “Si no tiene un banco al que pueda acudir como inversionista extranjero, eso hace que sus operaciones sean logísticamente bastante difíciles, por decir poco".

También fueron sancionadas Geominera S.A., una empresa minera estatal, y la Empresa Siderúrgica José Martí, que Estados Unidos describió como el mayor productor de acero en bruto de Cuba.

La sanción final se impuso contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente Raúl Castro.

Sanciones impuestas días después de amplias reformas económicas

Las sanciones son las más recientes de una serie que han apuntado al propio GAESA y al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“Es muy, muy difícil descifrar qué está pasando aquí”, expresó Bustamante. “¿Están preparando el terreno para una venta de activos estatales cubanos al mejor postor o al peor postor?... ¿Es esto parte de la receta de una toma hostil?”

La administración estadounidense sigue presionando para que haya un cambio en el modelo político y económico de Cuba, acusando a la isla de representar una amenaza por sus vínculos con adversarios. El gobierno cubano ha negado repetidamente que sea una amenaza.

Mientras tanto, Cuba dio a conocer reformas económicas la semana pasada que Bustamante describió como “potencialmente la liberalización más significativa de la economía cubana en 60 años”, aunque señaló que persisten preguntas y dudas.

Sin embargo, Estados Unidos “no está dando ninguna señal de aliento de que esto siquiera sea vagamente, parcialmente en la dirección correcta”, declaró Bustamante sobre las reformas anunciadas.

Cuba ya enfrenta severos apagones, escasez de alimentos y agua y un sistema de salud en deterioro, derivados en parte de un bloqueo energético de Estados Unidos. A finales de enero, el gobierno del presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, que dependía en gran medida de envíos de crudo desde Venezuela, los cuales se detuvieron después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.