EEUU envía un segundo portaaviones a Oriente Medio, según fuente de AP

El portaaviones más grande del mundo recibió la orden de zarpar del mar Caribe rumbo a Oriente Medio, dijo el jueves una persona familiarizada con los planes, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera la posibilidad de emprender acciones militares contra Irán.

La movilización del USS Gerald R. Ford, reportada en primer lugar por The New York Times, situará a dos portaaviones y a los buques de guerra que los acompañan en la región, mientras Trump incrementa la presión sobre Teherán para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear. La fuente habló bajo condición de anonimato para discutir los movimientos militares.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores con misiles guiados llegaron a Oriente Medio hace más de dos semanas.

Esto supone un rápido cambio de rumbo para el USS Ford, que Trump envió del mar Mediterráneo al Caribe en octubre, mientras el gobierno reforzaba su enorme presencia militar en la antesala de la sorpresiva incursión del mes pasado que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

También parece contradecir la estrategia de seguridad nacional de Trump, que prioriza el hemisferio occidental por encima de otras regiones del mundo.

El presidente estadounidense advirtió el jueves a Irán que no alcanzar un acuerdo con la Casa Blanca sería “muy traumático”. Teherán y Washington mantuvieron conversaciones indirectas en Omán la semana pasada.

“Supongo que durante el próximo mes, algo así", apuntó Trump en respuesta a una pregunta sobre sus plazos para llegar a un acuerdo con la República Islámica sobre su programa nuclear. "Debería ocurrir rápido. Deberían aceptar muy rápido”.

Trump le dijo a Axios a principios de semana que estaba considerando enviar un segundo grupo de ataque de portaaviones a Oriente Medio.

El mandatario mantuvo largas conversaciones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el miércoles y afirmó que le insistió en que las negociaciones con Irán debían continuar. Netanyahu insta a la Casa Blanca a presionar a Teherán para que reduzca su programa de misiles balísticos y retire su apoyo a grupos insurgentes como Hamás y Hezbollah como parte de cualquier acuerdo.

El USS Ford inició su despliegue a finales de junio de 2025, lo que significa que, en dos semanas, su tripulación habrá estado movilizada por ocho meses. Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el buque en Oriente Medio, la medida encamina a la tripulación para un despliegue inusualmente largo.

La Casa Blanca no respondió a un pedido de comentarios.

El periodista de Associated Press Aamer Madhani contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.