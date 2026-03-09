Detención de ICE de adolescentes de banda mariachi del sur de Texas provoca críticas bipartidistas

La detención por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos de dos hermanos adolescentes que eran miembros destacados de una banda de mariachi reconocida a nivel nacional en el sur de Texas ha desatado críticas bipartidistas de que la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump se ha excedido.

Los hermanos Antonio Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Joshua, de 14, fueron detenidos junto con su hermano de 12 años y sus padres el 25 de febrero, según un familiar y una novia que organizó una cuenta de GoFundMe para la familia. La familia se presentaba regularmente ante las autoridades migratorias, tal como se les indicó, cuando fueron detenidos, señalaron el familiar y la novia.

Los adolescentes eran miembros destacados de la banda McAllen High School Mariachi Oro, que ha visitado la Casa Blanca, se ha presentado en el Carnegie Hall y ha ganado ocho campeonatos estatales.

Antonio fue liberado la tarde del lunes. Ni él ni sus abogados hicieron comentarios a los reporteros cuando salieron de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Raymondville, Texas. Los otros cuatro integrantes de la familia permanecían retenidos en un centro de detención separado para familias en Dilley, Texas.

El ICE no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Funcionarios electos de todo el espectro político expresaron su apoyo a la familia, originaria de México, que había solicitado asilo en Estados Unidos y estaba atravesando sus trámites migratorios.

“La historia de la familia Gámez-Cuéllar me rompe el corazón. Los habitantes del sur de Texas saben mejor que nadie que podemos asegurar nuestra frontera y aun así tratar a las personas con dignidad; estos no son valores que compitan entre sí”, dijo la representante Monica de la Cruz, una congresista republicana que representa a McAllen, manifestó.

El alcalde republicano de McAllen, Javier Villalobos, indicó que apoyaba a la familia y agregó que sigue abogando por “vías responsables para personas respetuosas de la ley que quieren contribuir a nuestra economía, apoyar a sus familias y convertirse en vecinos productivos en McAllen”.

El representante Joaquin Castro, un demócrata de Texas, visitó el lunes a los cuatro familiares en el centro de detención en Dilley, cerca de San Antonio.

Castro ya había visitado antes esa instalación cuando abogó por la liberación de un niño de 5 años de Minnesota, Liam Conejo Ramos, y de su padre ecuatoriano.

El representante Adriano Espaillat, un demócrata de Nueva York y presidente del Caucus Hispano del Congreso, calificó la detención de la familia como “indignante”.

“Esta familia siguió las reglas, acudió de buena fe a su cita migratoria y ahora está siendo desintegrada por el ICE, su hijo de 18 años está siendo separado de sus padres y de sus hermanos menores”, señaló Espaillat.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.