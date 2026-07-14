Cuba sufre tercera caída de su sistema energético nacional en dos semanas

Cuba sufrió este martes una nueva desconexión del Sistema Energético Nacional (SEN) que dejó sin electricidad a todo el país, informó el Ministerio de Energía y Minas.

Es el tercer incidente de este tipo en dos semanas en un contexto de extrema vulnerabilidad de la red de la isla, bajo un cerco petrolero de Estados Unidos que impide la llegada del crudo usado para impulsar la generación eléctrica y la economía.

La estatal Unión Eléctrica informó que un problema en una unidad generadora en la oriental provincia de Holguín ocasionó “un brusco cambio de frecuencia” ocasionando la desconexión del SEN.

Tanto el Ministerio como la Unión Eléctrica indicaron que “se activaron los protocolos para su recuperación”, lo que significa que se establecen “microislas” que luego se van interconectando y brindando energía a lugares prioritarios como hospitales y fábricas de elaboración de alimentos.

La semana pasada se produjeron dos caídas nacionales —el lunes y el viernes— que dejaron a los más de nueve millones de cubanos a oscuras y se sumaron a otras dos en el mes de marzo, así como a varias de tipo regional.

Los cortes tienen un fuerte impacto en la población que, sumados al cerco energético, han provocado limitaciones en el transporte, recortes en las jornadas laborales y cancelación de vuelos; además de serios impactos en la salud pública. Cuba apenas produce el 40% del combustible que necesita.

Los cortes de energía eléctrica también afectan actividades básicas como la cocción de alimentos, el abastecimiento de agua y las conexiones de internet y telefonía.