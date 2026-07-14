Anuncian inicio de agenda de trabajo entre el gobierno venezolano y la oposición

La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, y un grupo de exlegisladores de la oposición que en su momento intentaron destituir al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro anunciaron el martes un acuerdo para comenzar el próximo 1 de agosto a trabajar en una agenda conjunta para el fortalecer la democracia.

El anuncio se produjo casi cuatro semanas después de una reunión en Caracas entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez— y la exdiputada Dinorah Figuera, que regresó brevemente luego de casi ocho años en el exilio.

En un comunicado publicado en sus redes sociales la Asamblea Nacional resaltó que el inicio de la “hoja de trabajo conjunta” es también parte de “la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta”.

Los dos poderosos sismos que sacudieron Venezuela del 24 de junio dejaron al menos 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y más de 20.00 personas sin hogar, según el más reciente reporte difundido por las autoridades.

“El apoyo internacional unánime a nuestro pueblo y el gobierno nacional para enfrentar la tragedia destacan que sólo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”, agregó el escrito.

Estados Unidos fue el principal impulsor de la iniciativa. Se espera que la agenda sirva de "hoja de ruta para un diálogo político orientado a una transición democrática”, indicó en junio en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Washington entiende que la agenda debe contemplar prioridades tales como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la salvaguardia de las libertades cívicas "esenciales para un debate político abierto”, destacó el escrito publicado en la página del Departamento de Estado luego de la reunión entre Rodríguez y Figuera.

Después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa en una operación militar la madrugada del 3 de enero, el gobierno de Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela que incluye la estabilización, recuperación y transición democrática.

En una reunión virtual en 2023 Figuera fue escogida para ser representante de los exlegisladores opositores de la Asamblea Nacional de 2015, cuyo mandato de cinco años concluyó a fines de 2020. Ese poder legislativo, de mayoría opositora, fue considerado ampliamente en su momento la última institución de Venezuela elegida democráticamente.