Cuba se recupera paulatinamente de un colapso nacional de su sistema energético

Cuba comenzó a recuperar paulatinamente el lunes el servicio de electricidad luego de sufrir el sexto colapso total de su Sistema Energético Nacional en lo que va del año, lo que dejó a toda la isla a oscuras.

La estatal Unión Eléctrica informó que en la noche del domingo se produjo una “desconexión total” del sistema, sin especificar los motivos. El sábado ya había informado sobre una caída parcial en el occidente de la isla —desde Pinar del Río a Matanzas, incluyendo La Habana— debido a cortes en una línea de 220 megavatios por factores climáticos que fue rápidamente controlada.

La sucesión en los cortes del servicio demuestra la frágil situación energética de Cuba, causada por una combinación de una infraestructura obsoleta y el impacto del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos en enero.

En la madrugada del lunes ya se habían puesto en marcha algunas áreas de distribución de electricidad y sectores en La Habana lucían iluminados, constató The Associated Press.

Las autoridades del sector informaron dos caídas nacionales en marzo y tres en julio, a las que se suman algunas parciales como la del 1 de agosto.

Además, los cubanos sufren constantes cortes rotativos que a veces superan las 20 horas diarias.