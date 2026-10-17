Continúa la búsqueda de sobrevivientes de naufragio frente a la costa de Baja California

Varios sobrevivientes recibieron atención por presuntas mordeduras de tiburón después de que una embarcación, que había salido de México, volcara frente a la costa de Baja California, informó la Guardia Costera de Estados Unidos. Hasta el viernes, ya se había rescatado a 16 ciudadanos mexicanos y las autoridades continúan la búsqueda de 11 personas que se cree están desaparecidas.

“Varias de las personas rescatadas sufrían lesiones graves compatibles con mordeduras de tiburón, y la Guardia Costera les proporcionó primeros auxilios para salvarles la vida mientras se dirigían a San Diego”, señaló la agencia el sábado en un comunicado.

La Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos exploran las aguas con varias aeronaves y embarcaciones, con apoyo de la Marina de México. Según la Guardia Costera, en las siguientes horas se desplegará un helicóptero adicional.

La Guardia Costera indicó que la embarcación volcó en una zona frecuentada por contrabandistas y que el incidente no ocurrió en aguas de Estados Unidos. Los sobrevivientes dijeron a las autoridades que había 27 personas a bordo.

“Pudimos ayudar, y por eso desplegamos nuestros recursos”, expresó el sábado el suboficial Charlie Valor.

La región es popular para embarcaciones de pesca y recreo, pero en el pasado se han registrado intentos mortales de transportar migrantes desde México a Estados Unidos.

El consulado de México en San Diego informó que todos los rescatados eran ciudadanos mexicanos. La Guardia Costera indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya investiga y entrevista a los sobrevivientes, pero hasta el momento, la agencia no ha respondido a las solicitudes de nueva información.

Si los sobrevivientes fueron testigos de un delito, podrían ser elegibles para obtener un permiso humanitario temporal (humanitarian parole) en Estados Unidos y se les permitiría permanecer en el país por un periodo limitado.

Los rescatistas registraban la zona el sábado con helicópteros, un avión de ala fija, un guardacostas y un buque de combate de la Marina. Los esfuerzos continúan.

La llamada de auxilio se hizo alrededor de la 1 de la mañana

El teniente de la Guardia Costera Santiago Tamburini informó que alguien en la embarcación transmitió una llamada de auxilio alrededor de la 1 de la mañana del viernes. Un helicóptero de rescate llegó al lugar unas dos horas después. Tamburini explicó que la tripulación, en la que había un nadador de rescate, tardó cerca de 90 minutos en sacar del agua a las 16 personas.

La embarcación se hundió a unos 225 kilómetros (140 millas) al oeste de Ensenada, México. En los últimos años se han registrado varios episodios en los que embarcaciones con migrantes volcaron mientras se dirigían a California.

Al menos tres personas murieron en mayo de 2025 cuando una embarcación volcó frente a la costa, a unos 56 km (35 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. En 2023, ocho personas fallecieron en uno de los accidentes de contrabando marítimo más mortales frente a la costa de Estados Unidos, cuando dos embarcaciones se acercaron a una playa de San Diego con densa niebla y una volcó en el oleaje.

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Los periodistas de The Associated Press Julie Watson, Matt Brown, Gabriela Aoun Angueira, Amy Taxin, Fabiola Sanchez y Laura Turbay contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.