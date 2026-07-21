Republicanos de Arizona eligen candidatos a gobernador y otros cargos clave

Los republicanos de Arizona elegirán nominados el martes para enfrentarse a los demócratas que ocupan los principales cargos, mientras el partido busca un camino de regreso al poder en un estado disputado que antes dominaba.

Los representantes Andy Biggs y David Schweikert, que representan distritos vecinos en el área metropolitana de Phoenix, ofrecen un choque de estilos en la contienda para enfrentarse a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, considerada la gobernadora demócrata más vulnerable del país en este ciclo electoral.

Biggs, con el respaldo del presidente Donald Trump y el apoyo de la maquinaria de movilización de base del grupo conservador Turning Point Action, sostiene que puede unificar al partido de cara a las elecciones generales.

Schweikert afirma que su conservadurismo fiscal, discreto y proempresarial, puede recuperar a los votantes que se alejaron por una cadena de incondicionales a Trump como Kari Lake, la candidata republicana a gobernadora hace cuatro años.

Ambos partidos tienen primarias muy disputadas para reemplazar a Schweikert en el altamente competitivo 1er distrito parlamentario.

Los republicanos también eligen nominados para secretario de Estado y fiscal general, cargos clave con poder sobre las elecciones en un estado que fue decisivo para los esfuerzos de Trump por revertir su derrota en 2020.

Biggs y Schweikert respondieron de manera diferente a la toma del Partido Republicano por parte de Trump

Biggs construyó un perfil nacional como presidente del House Freedom Caucus de 2019 a 2022 y como férreo defensor de Trump. Ayudó al intento del presidente de impedir la certificación de su derrota en las elecciones de 2020, al votar en contra de aceptar los votos del Colegio Electoral de Arizona y de otros estados disputados tras los disturbios del 6 de enero.

Siempre ha representado escaños republicanos seguros y es un veterano de las peleas de facciones dentro del Partido Republicano. Antes de llegar al Congreso, casi perdió su cargo como presidente del Senado estatal durante un enfrentamiento con la entonces gobernadora Jan Brewer, también republicana, por su impulso para ampliar Medicaid.

Schweikert ha caminado por la cuerda floja con Trump, manteniendo cuidadosamente la distancia sin oponerse a él. Eso le ha ayudado a ganar una serie de contiendas difíciles en un competitivo distrito de la Cámara de Representantes —un historial que, según él, le ayudará a conquistar a los votantes indecisos y derrotar a Hobbs—, pero lo ha dejado aislado de la base “Make America Great Again” (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”) de Trump.

Los demócratas han centrado sus ataques en Biggs, a quien planean representar como un extremista enfocado en ayudar a Trump y no a los habitantes de Arizona.

Las primarias definirán el panorama en un importante campo de batalla por la Cámara de Representantes

El 1er Distrito de Schweikert es un importante campo de batalla en la lucha por la mayoría en el Congreso. Con centro en Scottsdale, alberga a muchos de los votantes blancos, con educación académica superior y acomodados que se han desencantado del Partido Republicano bajo el mandato de Trump.

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso respaldó de manera controvertida a Marlene Galán-Woods, una ex presentadora de noticias de televisión que antes era republicana. Su difunto esposo, Grant Woods, fue fiscal general republicano en la década de 1990 y más tarde se convirtió en un crítico abierto de Trump.

El principal oponente de Galán-Woods, Amish Shah, es médico de emergencias y ex legislador estatal, quien fue el nominado en 2024 pero perdió por un estrecho margen ante Schweikert.

Del lado republicano, el ex pateador de los Arizona Cardinals Jay Feeley cuenta con el respaldo de Trump. Pero lo han perseguido críticas por vivir fuera del distrito, ya que reside en el distrito de Biggs y originalmente se postulaba allí hasta que Trump respaldó a un rival en esa contienda.

Feeley se enfrenta a Joseph Chaplik, un exlegislador estatal popular entre muchos activistas de base del Partido Republicano, y al empresario John Trobough.

En Tucson, la instructora retirada de adiestramiento de los Marines JoAnna Mendoza se presenta sin oposición para la nominación demócrata para desafiar al representante republicano Juan Ciscomani, que cumple su segundo mandato y tampoco tiene oponente en primarias. El escaño es constantemente competitivo en las elecciones generales y es un objetivo prioritario para los demócratas en noviembre.

Mientras tanto, la primaria republicana por el escaño republicano seguro que Biggs deja vacante ha tomado un giro escabroso: el ex jefe policial del condado de Pinal Mark Lamb, respaldado por Trump, quedó bajo escrutinio por presunta conducta sexual indebida y abuso de poder.

El fiscal del condado lo exoneró de irregularidades penales, y Trump le reiteró su respaldo este mes. Lamb desestimó las acusaciones como “calumnias y mentiras”.

Se enfrenta a Daniel Keenan, propietario de una empresa de construcción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.