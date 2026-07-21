Hegseth enfrenta preguntas de senadores sobre fondos para la guerra con Irán

Los senadores estadounidenses lanzaron comentarios punzantes en una audiencia con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la guerra de Estados Unidos contra Irán, mientras los republicanos impulsan un paquete presupuestario de 95.000 millones de dólares para financiar al ejército, junto con ayuda a agricultores y cambios en las leyes electorales, que son grandes prioridades de la Casa Blanca.

Hegseth, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, tienen previsto testificar ante el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado, días después de que el Pentágono anunciara que otros tres militares estadounidenses han muerto en el conflicto, lo que eleva la cifra de fallecidos a 17, y que más de 100 han resultado heridos desde principios de julio.

“Esta guerra ahora vuelve a estar fuera de control”, afirmó la senadora Patty Murray, la principal demócrata del panel, quien advirtió que el conflicto con Irán “podría ser otra guerra interminable”.

El presidente Donald Trump “nos ha dicho ya más de 40 veces que un acuerdo está cerca y que la guerra terminará pronto”, señaló Murray. “Pero ahora pide 70.000 millones de dólares más, y que simplemente confiemos en que todo saldrá bien”.

Antes de la audiencia, la Casa Blanca emitió una declaración de política de la administración en la que instó a respaldar la resolución presupuestaria “sin modificaciones — de inmediato”.

Los fondos para la guerra constituyen la mayor parte del plan presupuestario republicano

La financiación de la guerra conforma la mayor parte de la nueva propuesta presupuestaria del Partido Republicano, un último paquete de prioridades que los republicanos esperan poner en marcha antes de que los legisladores entren en receso para hacer campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato, que determinarán el control del Congreso. También incluye 10.000 millones de dólares en ayuda para agricultores que atraviesan dificultades por los aranceles de Trump y 10.000 millones de dólares para cambios en las leyes electorales que probablemente incluyan nuevos requisitos de identificación, y nada de ello se paga con compensaciones.

La mayoría de los estadounidenses sigue desaprobando la manera en que Trump maneja el tema de Irán, según una encuesta de AP-NORC. Los precios de la gasolina se han disparado mientras Irán maniobra para controlar los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, las municiones de Estados Unidos se agotan en medio del aluvión de ataques con misiles estadounidenses y Trump se aleja de su propia promesa de campaña de no arrastrar a Estados Unidos a conflictos militares prolongados.

Aun así, el mandatario no ha mostrado señales de dar marcha atrás en la guerra, y los republicanos en gran medida se han negado a confrontar su estrategia, cuestionar sus objetivos o usar el poder del Congreso sobre el gasto o su autoridad en materia de poderes de guerra para detener el conflicto.

“El comandante en jefe y todo el Departamento de Guerra trabajan muy duro para llevar esto a una resolución”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en su conferencia de prensa semanal. “Hay muchas preguntas sobre cómo se hará eso”.

En una publicación en redes sociales al inicio de la semana, Trump pidió a todos los republicanos de la Cámara de Representantes que votaran a favor de la resolución presupuestaria.

Hegseth enfrenta preguntas sobre la guerra, pruebas de testosterona y más

Hegseth comparece ante el panel enfrentando una avalancha de preguntas no solo sobre la guerra, sino también sobre su propio liderazgo del departamento.

La senadora Susan Collins, la presidenta republicana del comité, abrió la audiencia diciendo que es “profundamente preocupante” que el Pentágono haya impedido o negado ascensos a diversos oficiales, en particular a mujeres y minorías.

“Esto probablemente desalentará a mujeres altamente calificadas y a personas de color de unirse a nuestras fuerzas armadas, privándonos así de su talento, dedicación y patriotismo”, sostuvo Collins.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que Hegseth ha estado ocupado promoviendo su plan de pruebas de testosterona para las tropas en lugar de divulgar públicamente las lesiones más recientes de militares en la guerra con Irán. Casi 450 efectivos han resultado heridos desde el inicio de la guerra.

“Una de las mayores preguntas que Pete Hegseth tiene que responder hoy es por qué la semana pasada estaba promocionando suplementos de testosterona para nuestras tropas mientras ocultaba al pueblo estadounidense las cifras de bajas en la guerra con Irán”, manifestó Schumer.

Los senadores han presionado al secretario de Defensa para que publique el informe del Pentágono sobre el ataque mortal contra una escuela primaria en Irán al inicio de la guerra y han amenazado con retener su propio presupuesto de viajes a menos que cumpla.

Esta semana, el Senado considerará otra resolución sobre poderes de guerra, después de haber votado casi una docena de veces para intentar detener el conflicto. La Cámara de Representantes aprobó una resolución sobre poderes de guerra que limita la capacidad de Trump para librar la guerra, y algunos republicanos se han unido a los demócratas para aprobar la medida, pero ninguna resolución ha sido aprobada por ambas cámaras para enviarla al escritorio del presidente.

Los republicanos trabajan para aprobar el presupuesto pese a las objeciones demócratas

Se prevé que la propuesta presupuestaria republicana avance mediante el proceso de reconciliación, que permite que la mayoría apruebe el plan por sí sola, pese a las objeciones de la minoría demócrata.

Es el mismo proceso prolongado que los republicanos utilizaron para aprobar el gran proyecto de recortes de impuestos de Trump el verano pasado, así como los fondos para Seguridad Nacional a principios de este año.

La propuesta se encamina a ser votada en la Cámara de Representantes esta semana, lo que iniciaría el proceso al instruir a varios comités a comenzar a redactar la legislación. Johnson solo puede permitirse unos pocos desertores dentro de su estrecha mayoría.

Hasta ahora, un republicano, el representante Warren Davidson, de Ohio, ha objetado el plan presupuestario, advirtiendo que aumentará los déficits porque la nueva financiación no se compensa con reducciones de gasto en otros rubros. Otros republicanos conservadores comparten esas preocupaciones.

Los senadores republicanos han descalificado, por ahora, el plan presupuestario de la Cámara de Representantes, pero están esperando para ver si Johnson puede poner en marcha el proceso con la votación de esta semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.