Condenan a 14 años por corrupción a expresidente peruano Martín Vizcarra

Associated Press
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 12:57 EST

Un tribunal de Perú condenó el miércoles a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por un caso de corrupción cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.

El exmandatario será enviado a un penal porque la condena es efectiva y de ejecución inmediata.

La corte concluyó que Vizcarra recibió pagos ilegales de empresas a cambio de adjudicarles contratos para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital, dos de las obras más importantes ejecutadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).

Vizcarra estaba acusado de haber recibido unos 611.000 dólares en sobornos de empresas constructoras. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión.

