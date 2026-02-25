Canadá promete enviar ayuda alimentaria a Cuba en medio del bloqueo estadounidense

Canadá anunció el miércoles que enviará 8 millones de dólares canadienses (6,7 millones de dólares estadounidenses) en ayuda alimentaria a Cuba, mientras la isla enfrenta una crisis de combustible cada vez más grave, ya que los envíos de petróleo se han ralentizado tras las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos.

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, señaló que no habló sobre las intenciones de ayuda de Canadá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ni con otros funcionarios estadounidenses.

“Esta es la política exterior canadiense”, afirmó. “Nos centramos en la situación humanitaria”.

Los fondos se canalizarán a través de agencias de las Naciones Unidas, en lugar de hacerlo por medio del gobierno cubano.

Global Affairs Canada, una oficina gubernamental, ha advertido a los viajeros durante más de un año sobre “escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicamentos y combustible”, en la mayor parte de Cuba.

La isla enfrenta una crisis energética cada vez más desesperada, que se ha agravado en las últimas semanas desde que se detuvieron los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, cuando Estados Unidos atacó al país sudamericano a principios de enero y arrestó a su entonces presidente. México, otro proveedor importante, también suspendió después los envíos de petróleo bajo presión de Estados Unidos.

Air Canada y otras aerolíneas han cancelado vuelos a la isla caribeña debido a la escasez de combustible de aviación en el país.

El turismo canadiense es vital para la economía cubana. Global Affairs Canada señala que Canadá es la segunda mayor fuente de inversión directa en la isla, en particular en los sectores de minería y turismo.

México ha enviado un segundo paquete de ayuda humanitaria para Cuba. Dos buques de la Armada mexicana que transportan 1.193 toneladas de suministros zarparon el martes del puerto de Veracruz, en el Golfo de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Se espera que el envío llegue el sábado.

El Papaloapan transporta 1.078 toneladas de frijoles y leche en polvo, mientras que el Huasteco lleva 92 toneladas de frijoles y 23 toneladas de otros alimentos. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, las últimas 23 toneladas de ayuda humanitaria fueron aportadas por diversas organizaciones sociales con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México.

México envió en febrero más de 814 toneladas de alimentos y productos de higiene a la isla, mientras continuaban las conversaciones diplomáticas sobre la reanudación del suministro de petróleo. Los envíos de crudo se detuvieron a mediados de enero, justo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un importante endurecimiento del embargo económico a La Habana.

La crisis económica que afecta a Cuba desde 2020 se ha visto agravada por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, destinadas a forzar un cambio en el modelo político de la isla. Estas presiones provocaron una escasez crítica y apagones severos que alcanzaron su punto máximo a principios de 2026.

Debido a que Cuba produce solo el 40% del combustible que necesita, sigue siendo muy vulnerable a bloqueos externos. Aunque aliados fuertes como Rusia y China han condenado las medidas de Estados Unidos, hasta ahora, su apoyo ha sido principalmente simbólico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.