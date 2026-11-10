Camioneros inician huelga indefinida en Chile por aumento sostenido de los precios del combustible

Camioneros de distintas partes de Chile comenzaron el martes una huelga indefinida a nivel nacional debido al alza del precio de los combustibles, por encima del 53% en lo que va del año, y exigieron al gobierno de José Antonio Kast medidas “concretas” para controlar su subida.

Desde la primera hora de la mañana los camioneros bloqueaban varios tramos de carreteras a lo largo del país e interrumpían el acceso de carga a algunos puertos chilenos como el norteño Iquique.

Los cortes igualmente han impedido la recalada de un crucero turístico, que fue reprogramada para el próximo 20 de noviembre, de acuerdo con los documentos de planificación naviera de la Empresa Portuaria de Iquique.

Otros importantes puertos del país, como el de Arica y San Vicente, operaban con restricciones logísticas, mientras Valparaíso y San Antonio —las dos principales terminales portuarias en volumen de carga— mantenían sus actividades de forma regular, aunque han advertido sobre posibles bloqueos a lo largo de la jornada.

De acuerdo con la Confederación Fuerza del Norte (CTFN), que agrupa a cerca de 50 asociaciones de transportistas, la huelga obedece al “alza desmedida” de los combustibles, que han ”absorbido por completo los ingresos del sector".

El costo de los combustibles aumentó un 12,3% en octubre empujado por el precio del diésel y acumula una variación de 53,5% en lo que va de año, informó el martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La gasolina, por su parte, subió 4,5% el mes pasado y se encareció 26,2% desde enero.

La suba de los combustibles llevó la inflación anual a su nivel más alto en 18 meses para situarse en 4,5% en octubre, mostraron datos oficiales divulgados la semana pasada.

“Estamos acá exigiendo los derechos para el pequeño transporte que está quebrando en este país en estos momentos gracias... a los altos costos y a los peajes”, dijo a The Associated Press Cristián Astudillo, presidente de la Unión Gremial para el Pequeño Transporte Subcontratado.

Ante la exigencia de los camioneros de medidas para estabilizar los precios, el gobierno de Kast intentó contener el conflicto con una propuesta que busca limitar las futuras alzas a 20 pesos chilenos (0,02 dólares) por litro durante los próximos 90 días, medida que fue considerada insuficiente por los manifestantes.

Algunas autoridades advirtieron que utilizarán las fuerzas del Estado para enfrentar la situación, lo que llevó al presidente Kast a pedir una desescalada del conflicto.

"El llamado es a que pensemos en Chile. En que pensemos todos cómo vamos mejorando la situación, en los que generan la carga, aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte”, dijo el mandatario el martes en un acto público.

Por su lado, el delegado presidencial Germán Codina abordó los cortes de rutas registrados en la región Metropolitana y aseguró que buscará alternativas para mantener las vías abiertas a fin de asegurar el desplazamiento de la población. Asimismo, destacó que apostará por el diálogo con los manifestantes, pero no descartó utilizar la fuerza para despejar las vías.

“Cortar las rutas en un delito”, dijo a periodistas y agregó que, de no llegarse a un acuerdo, los bloqueos de carreteras podrían derivar en una intervención policial.

A medida que pasaban las horas otros sectores del transporte, como los microbuses, los taxis colectivos, los furgones escolares y los autobuses interurbanos se sumaron a la movilización. En las afueras de Santiago algunos ciudadanos salieron a las vías con sus vehículos para demostrar su apoyo a los transportistas, en unas protestas espontáneas.

“Estoy acá porque soy un ciudadano que se ve afectado por el incremento de los combustibles y el alza en la vida diaria”, expresó Alexis Sepúlveda, de 39 años. “Uno no puede quedar ajeno a esta situación”.