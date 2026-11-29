El presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó el domingo una nueva advertencia a las pandillas de Haití para que entreguen con vida a los cuatro técnicos que fueron agredidos el 18 de octubre y siguen desaparecidos.

En su mensaje publicado en la red social X, Bukele calificó de “cobardes” a las pandillas haitianas y les advirtió que, si no entregan con vida a los cuatro aerotécnicos de las fuerzas armadas salvadoreñas desplegadas en ese país, “lo que vendrá no será bonito”.

"Parece que las bandas de Haití son sólo un grupo de cobardes que sólo pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos. No quieren pelear contra verdaderos guerreros. Sólo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “Aquí va una propuesta: dejen las armas, abandonen las bandas, huyan, devuélvanos a nuestros técnicos vivos y nos iremos. Si no, lo que venga después no va a ser bonito".

El mandatario acompañó el mensaje con un video en el cual se ven soldados y vehículos blindados salvadoreños haciendo patrullajes en las calles de la capital haitiana, y pobladores de esas zonas visiblemente destruidas, los saludan.

Al final del video, se ven soldados salvadoreños, acompañados de un perro robot, ingresando a una vivienda aparentemente vacía. Los militares hacen algunos disparos, si bien no se reportaron bajas.

Bukele desplegó unos 2.500 efectivos a Haití luego que cuatro salvadoreños fueron atacados el 18 de octubre y siguen desaparecidos. Desde entonces, los enfrentamientos entre pandillas y fuerzas extranjeras respaldadas por las autoridades haitianas no han hecho más que aumentar, y Haití sigue sumido en la violencia, con más de 20.000 personas muertas en los últimos cinco años.

El 20 de noviembre la Fuerza Armada de El Salvador informó que tres soldados salvadoreños murieron y uno más resultó herido tras una detonación cuando manipulaban material explosivo en un campamento en Haití, donde participan en una operación de rescate de los cuatro técnicos desaparecidos.

Inicialmente se informó sobre dos fallecidos y dos heridos. Más tarde se confirmó que uno de los lesionados murió cuando recibía atención médica en República Dominicana, y que el otro herido quedó fuera de peligro.

Más de 20.000 personas han muerto en todo Haití en los últimos cinco años y la cifra podría aumentar a medida que las fuerzas extranjeras dependan cada vez más de helicópteros y drones explosivos —dos recursos de los que carecen las fuerzas de seguridad haitianas— para atacar a las pandillas.

En el primer trimestre de 2026, la proporción de civiles muertos o heridos por fuerzas de seguridad respecto del total de víctimas aumentó un 24%, encontró el informe, y se prevé que esa cifra siga subiendo.