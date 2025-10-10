Brasil bendice mascotas, haitianos entierran a fallecidos y más fotos de la semana en América Latina

Sacerdotes bendijeron mascotas en Brasil con motivo de la celebración de la fiesta de San Francisco de Asis y las futuras estrellas del fútbol compitieron en el Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile.

En Haití, cientos de personas asistieron al funeral conjunto por las ocho víctimas de un ataque con drones en una barriada de la capital, Puerto Príncipe, controlada por las bandas.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 3 y el 9 de octubre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

