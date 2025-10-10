Stay up to date with notifications from The Independent

Brasil bendice mascotas, haitianos entierran a fallecidos y más fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 10 de octubre de 2025 02:12 EDT

Sacerdotes bendijeron mascotas en Brasil con motivo de la celebración de la fiesta de San Francisco de Asis y las futuras estrellas del fútbol compitieron en el Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile.

En Haití, cientos de personas asistieron al funeral conjunto por las ocho víctimas de un ataque con drones en una barriada de la capital, Puerto Príncipe, controlada por las bandas.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 3 y el 9 de octubre de 2025.

___

Relacionados

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

