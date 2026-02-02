Bolivia inicia año escolar con la prohibición del uso de celulares en el aula

Bolivia inauguró el lunes el año escolar con la prohibición del uso de celulares en clases por parte de estudiantes y maestros dispuesta por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que al mismo tiempo promueve el uso de internet con fines de investigación científica.

El centroderechista Paz, quien asumió el poder el 8 de noviembre, inauguró el periodo escolar en la localidad de Copacabana, en las orillas del lago Titicaca, donde el mandatario les recordó a los estudiantes la norma emitida por el Ministerio de Educación sobre la prohibición del uso del dispositivo móvil en las aulas.

El gobernante aclaró que eso no quiere decir que los alejará de la tecnología, sino que promoverá que sea utilizada con fines científicos, al tiempo en que reiteró su promesa de llevar internet a comunidades rurales lejanas.

“Ahora no te voy a dar WiFi para que veas películas, no. Te voy a dar una conexión para que los alumnos puedan bajar conocimiento”, destacó Paz.

Reiteró que mediante “antenitas” su gobierno les dará internet a pueblos apartados. El año pasado la nueva administración, que puso fin a casi dos décadas de gobiernos de izquierda en el país andino, abrió la puerta al servicio de internet satelital de Starlink de SpaceX dirigida por Elon Musk y otras empresas. Además de promover becas para estudios en inteligencia artificial y otras ramas.

Las autoridades esperan que la nueva norma impulse a los educadores bolivianos a evaluar las formas de interactuar con los estudiantes durante las clases.

El objetivo es promover que los estudiantes investiguen, lean y no solo copien de trabajos hechos en el internet e incluso de la inteligencia artificial, señaló a la televisora Red Uno Fidel Maidana, director del colegio Antonio Díaz Villamil, en el centro de La Paz. “Vamos a volver a los trabajos manuscritos dejando de lado la impresión”, mencionó.

Paz también ha instado a los maestros a trabajar y avanzar en un acuerdo para cambiar la forma de educar a los estudiantes, en momentos en que el país andino avanza en un modelo político y económico diferente a las dos anteriores administraciones de izquierda.

No es el único país de la región que implementa la prohibición del uso de celulares dentro de las aulas. La Cámara de Diputados de Chile aprobó en diciembre un proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, como celulares, en todas las escuelas a partir de 2026.