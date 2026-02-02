¿Dónde está Evo Morales? Cuatro semanas de silencio avivan la incertidumbre

La ausencia de Evo Morales de sus programas radiales y eventos públicos por más de cuatro semanas ha desatado incertidumbre sobre su paradero. Su desaparición, tras la captura de su aliado Nicolás Maduro por EE.UU., aviva críticas y preocupación entre afines y detractores.

Morales, primer presidente indígena y gobernante por casi 14 años, enfrenta una orden de detención activa desde hace más de un año por un caso de presunto abuso de una menor. Se había refugiado en su bastión cocalero del Chapare, centro de Bolivia, limitando sus apariciones a esa región.

Su ausencia de actos públicos el lunes y de su programa radial dominical intensifica las interrogantes.

Las especulaciones sobre su paradero varían: salida del país, enfermedad o intento de ocultamiento.

"Nuestro hermano Evo (Morales) está a buen recaudo, por supuesto, cuidando la salud”, dijo el dirigente campesino Vicente Choque, quien evitó dar más detalles. ( AP Foto/Juan Karita )

"Nuestro hermano Evo (Morales) está a buen recaudo, por supuesto, cuidando la salud”, dijo el dirigente campesino Vicente Choque, quien evitó dar más detalles.

Sus allegados se han negado en privado a dar explicaciones sobre sus ausencias, mientras han declarado públicamente a sus partidarios que el expresidente se recupera de dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos.

“Si hemos pedido al hermano Evo Morales que entre en un total reposo y en su etapa de recuperación”, dijo por teléfono a The Associated Press Dieter Mendoza, vicepresidente del sindicato cocalero que lidera el exgobernante.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó en conferencia de prensa que Morales permanece en la región de Chapare “que se ha vuelto... un poco en su detención domiciliaria”, en referencia que no puede moverse de allí.

Morales pasó de tener continuas publicaciones en las redes sociales a tener pocas y no se ha referido a su salud.

En tanto, la policía de Bolivia reportó “que no hay un un flujo o salida oficial del señor Morales”.

Los rumores se dan a pocos meses de un cambio de gobierno en Bolivia con la asunción del centroderechista Rodrigo Paz tras casi 20 años de gobiernos izquierdistas de Luis Arce (2020-2005) y Morales. Paz dio un giro a la política diplomática de la izquierda, se acercó a Estados Unidos y anunció el retorno de la DEA, la agencia antidrogas de ese país.

Al igual que Maduro y su mentor y predecesor, el fallecido Hugo Chávez, Morales se mostró abiertamente crítico a Estados Unidos y, en cambio, se acercó a China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. En 2008 expulsó al embajador estadounidense en La Paz y a la DEA por presuntamente conspirar contra su gobierno.

Desde el 8 de enero que no se ve a Morales, el mismo día en que los cocaleros alertaron sobre un sobrevuelo de un helicóptero en el Chapare.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, dijo a la televisora ATB que se trataba de un operativo antinarcóticos de tres horas enmarcado en un programa de cooperación que espera establecer con Estados Unidos, pero también con otros países.

“La vigilancia del Estado no debería ser amenaza para nadie. Esto no es un sobrevuelo contra dirigentes. Me llama la atención, nadie es dueño del espacio aéreo", dijo Justiniano.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) afirmó que Morales está “muerto de miedo” después de la detención de Maduro en Venezuela y que está “jugando a las escondidas” y “se está burlando del Estado”.