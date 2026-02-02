Funcionario ruso confirma que el diálogo Rusia-Ucrania mediado por EEUU se retoma esta semana

Está previsto celebrar una nueva ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania esta semana después de un breve aplazamiento, dijo el lunes un alto funcionario del Kremlin. Las negociaciones se desarrollan en un contexto de continuos combates en el frente y ataques mortales de largo alcance en áreas traseras.

Las conversaciones trilaterales se llevarán a cabo el miércoles y jueves en Abu Dabi, donde se celebró una reunión anterior el mes pasado, confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó el domingo que enviaría una delegación a la reunión, que inicialmente iba a celebrarse el fin de semana pero fue retrasada por lo que Peskov describió como conflictos de agenda.

El gobierno de Donald Trump ha instado durante el último año a ambas partes a alcanzar compromisos. Sin embargo, el acercamiento en temas clave no parece estar más cerca mientras se acerca el cuarto aniversario de la invasión total de Rusia a su vecino a finales de este mes.

Peskov describió las conversaciones como "muy complejas".

“En algunos temas, ciertamente nos hemos acercado porque ha habido discusiones, conversaciones, y en algunos temas es más fácil encontrar un terreno común”, dijo a los periodistas. “Hay temas donde es más difícil encontrar un terreno común”.

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev estuvo en Miami, Florida, el fin de semana para conversaciones con funcionarios estadounidenses, pero Peskov se negó a proporcionar detalles de la reunión.

Un punto clave de fricción es si Rusia podrá conservar el territorio ucraniano que su ejército ha ocupado, especialmente en el corazón industrial del este de Ucrania. Moscú también exige la posesión de otras tierras ucranianas allí que no ha podido capturar.

Los drones y misiles rusos han continuado bombardeando áreas civiles, matando a 12 mineros en un autobús el domingo en el ataque aéreo masivo más reciente. Los bombardeos también han destruido la red eléctrica ucraniana, dejando a la gente sin calefacción, luz y agua corriente en el duro frío invernal.

El ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, dijo el lunes que las autoridades están tomando medidas para evitar que Rusia use los servicios satelitales de Starlink para dirigir sus drones hacia sus objetivos.

Fedorov pidió a la compañía SpaceX de Elon Musk que ayude a vetar a Rusia el uso del servicio en Ucrania. Starlink es una red global de internet que depende de alrededor de 10.000 satélites orbitando la Tierra.

Ucrania está requiriendo que los usuarios civiles y militares de Starlink registren sus terminales en una base de datos, permitiendo que los dispositivos aprobados funcionen mientras que las terminales no registradas serían desactivadas dentro de Ucrania, dijo Fedorov.

“Parece que los pasos que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado”, dijo Musk el domingo en X. “Hágannos saber si se necesita hacer más”.

___

Litvinova contribuyó desde Tallín, Estonia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.