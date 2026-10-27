Bolivia autoriza importar gas después de años de ser exportador de ese energético

El presidente boliviano Rodrigo Paz autorizó el martes por decreto la importación de gas natural y gas licuado a privados y empresas públicas para consumo propio y para generar electricidad en medio de una crisis energética en la nación andina.

Por más de una década el gas fue la mayor riqueza de Bolivia, pero la falta de inversión en la exploración hizo que las reservas se fueran agotando y las ventas en el exterior amainaran. Los expertos aseguran que se necesitan urgentemente nuevas exploraciones.

Mientras tanto, Paz avanza en sus reformas que implican la eliminación del subsidio de los combustibles, principalmente del diésel, para salir de una de las peores crisis económicas en medio de un creciente malestar interno porque han impactado en los costos de vida de los bolivianos a pesar de que la gasolina mantiene el precio tras un incremento a fines del año pasado.

La nación andina importa gasolina en un 50% y en un 80% diésel, pero la escasez de esos carburantes en los pasados meses deriv aron 53 días de protestas entre mayo y junio con cortes de ruta que asfixiaron a La Paz y otras ciudades.

Los bloqueos fueron en rechazo a la escalada de los precios de los alimentos y en demanda de la renuncia de Paz, que lleva nueve meses en el poder. El gobierno decretó el estado de excepción para frenar las protestas.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en un contacto con la prensa informó el martes que el gobierno ha decidido dar opciones pensando en el “bolsillo de la gente”, en referencia a permitir la importación. “Estamos trabajando en todo ese tema para que no falte gas”, acotó.

El gobierno decretó que se mantendría el precio del gas hasta fin de año y que luego se prevé una evaluación. El precio del balón está en 22,50 bolivianos (casi 2,00 dólares).

En las últimas semanas en La Paz, la capital gubernamental, se vieron filas de personas que buscaban comprar un balón de gas. Las filas se generaron por un retraso en la distribución y el gobierno culpa al contrabando hacia la nación vecina de Perú.

El decreto señala que tiene el fin de contribuir y asegurar la continuidad del suministro energético y atender la demanda interna. También establece que el gas importado “no podrá revenderse, comercializarse, ni transferirse a terceros bajo ninguna modalidad”.

La medida se da después de que los pasados gobiernos de izquierda impulsaron una nacionalización de los hidrocarburos en 2006, lo que según los expertos ahuyentó a la inversión extranjera.

“Es un fracaso a la política energética del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia dejó de ser la Sudáfrica de Sudamérica a importar gas”, dijo el analista Gonzalo Chávez, agregando que esto muestra el “fracaso” de la política del MAS.

Bolivia llegó a converirse en un importante exportador de gas natural en Latinoamérica y tenía uno de los precios más bajos del energético en la región, pero ahora con la importación el costo podría dispararse, estimó el experto en hidrocarburos Raúl Velázquez.