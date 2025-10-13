Aumentan a 64 los muertos por las intensas lluvias en México y hay 65 personas desaparecidas

El número de muertos a causa de las lluvias torrenciales en México aumentó el lunes 64 a medida que quedaban al descubierto las consecuencias de las inundaciones y los deslizamientos de tierra en todo el país.

Además, hay al menos 65 personas no localizadas, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil durante la conferencia matutina presidencial.

Las autoridades han desplegado un fuerte operativo militar por tierra y aire para buscar a las personas desaparecidas que sólo en el estado de Hidalgo, al norte de la capital, suman 43.

Días después de que las fuertes lluvias anegaron varias partes de México, el país pudo ver durante el fin de semana la magnitud de la devastación sobre todo en el norte del estado de Veracruz, en el Golfo de México, en Hidalgo y en Puebla, al este de la capital, donde las inundaciones arrasaron con vehículos y destruyeron viviendas y caminos.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó durante el fin de semana a algunos de los estados y aseguró que el gobierno comenzará un censo entre las personas afectadas para distribuir ayuda.