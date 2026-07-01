Fuerte presencia policial en Nueva York antes de celebraciones del 4 de Julio

El Departamento de Policía de Nueva York desplegará a miles de agentes para proteger las enormes celebraciones del Día de la Independencia, un partido del Mundial de fútbol e incluso la posibilidad de una boda de una famosa cantante pop en medio del fuerte calor que agobia a la región.

La comisionada de Policía Jessica Tisch manifestó el miércoles que no hay amenazas específicas o creíbles para las celebraciones, que incluirán desfiles de veleros y buques navales en los ríos Hudson y East, sobrevuelos de aviones y un masivo espectáculo de fuegos artificiales —todo ello en medio de una intensa ola de calor que podría estirar los recursos de los locales médicos.

Además, la policía también podría estar lidiando con otro posible evento que se mantiene en reserva: la boda de Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

“En una sesión informativa sobre los principales eventos que ocurren este fin de semana en la ciudad de Nueva York, sería negligente si no mencionara un evento que estamos siguiendo en el Madison Square Garden el viernes por la noche", declaró Tisch en referencia a las posibles nupcias. "El Departamento de Policía de Nueva York, por supuesto, tendrá un dispositivo en el lugar, pero no voy a entrar en más detalles sobre eso en este momento”.

Agentes uniformados, unidades caninas y equipos de armas pesadas estarán desplegados en gran número a lo largo de las zonas costeras de la ciudad para las festividades de Sail 250, que traerán a la ciudad alrededor de 100 embarcaciones y a unos 27.000 marineros, tripulantes y dignatarios.

Los asistentes deberán pasar por controles de seguridad al dirigirse a las áreas de observación frente al agua el sábado, señalaron las autoridades.

Por la noche, el espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s atraerá miles de miradas hacia el cielo mientras se lanzan 85.000 proyectiles desde seis barcazas y un espectáculo láser se proyecta desde el Puente de Brooklyn.

También en el cielo: la unidad de aviación del departamento de policía y su equipo de drones, que estarán monitoreando la ciudad y atentos a drones ilegales que sobrevuelen el área de vuelo restringida alrededor del espectáculo.

“El mensaje es claro: si hay cualquier actividad ilegal de drones que viole nuestras restricciones temporales de vuelo, su dron será confiscado”, afirmó Tisch.

El departamento también desplegará recursos antiterroristas, perros de detección de explosivos, personal del escuadrón antibombas y equipos de armas pesadas, junto con agentes de civil y una unidad portuaria para las vías navegables.

Mientras tanto, la ciudad volverá a imponer restricciones especiales en su terminal ferroviaria más concurrida, Penn Station, el domingo para dar cabida a miles de aficionados que se dirigen al otro lado del Hudson para ver a Brasil enfrentarse a Noruega en la Copa del Mundo. Solo se permitirá el ingreso a algunas partes de la estación a las personas que tengan boleto para el partido.

La policía ya ha estado instalando vallas de control de multitudes y colgando letreros de “prohibido estacionar” cerca del Madison Square Garden, que se encuentra sobre Penn Station, ante la expectativa de posibles multitudes de seguidores de Swift y otros curiosos que esperan ver algo relacionado con la posible boda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.