Argentina amplía investigación por hantavirus; envía equipos a atrapar y analizar ratas en Mendoza

Argentina informó el viernes que amplió su investigación sobre los orígenes del brote de hantavirus que afectó a un crucero en el Atlántico el mes pasado, enviando científicos para capturar y analizar ratas en la provincia occidental de Mendoza mientras se aguardan los resultados de laboratorio de Ushuaia, la ciudad más austral del país.

Las autoridades argentinas indicaron que biólogos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) se sumarán a la misión en Mendoza la próxima semana.

El inusual brote en el buque MV Hondius fue causado por el hantavirus Andes, una enfermedad transmitida por roedores endémicos de Argentina y Chile, y el único hantavirus que se cree puede propagarse entre personas en algunos casos.

Reconstruir la cadena de transmisión es un trabajo difícil, y las autoridades argentinas señalan que quizá nunca sea posible determinar con exactitud dónde fue que las primeras víctimas conocidas —una pareja holandesa que murió en abril— contrajeron el virus antes de abordar el crucero en Ushuaia. Pero expertos afirman que esclarecer el brote aportará información valiosa sobre cómo se propagó el raro virus y dejará lecciones importantes para el manejo de la enfermedad.

A medida que los pasajeros del crucero repatriados de más de 20 países han desembarcado e ingresado a centros especializados de cuarentena, epidemiólogos examinan los 11 casos confirmados de hantavirus, incluidos los itinerarios de las tres personas fallecidas, para comprender mejor la cadena de transmisión.

Científicos argentinos trabajan para reconstruir el recorrido de los turistas holandeses. Creen que la fuente original del virus a bordo pudo haber sido la exposición del hombre a excrementos u orina de roedores durante su viaje de varios meses por Argentina y Chile antes de que el barco partiera. El período de incubación típico antes de que aparezcan los síntomas es de aproximadamente tres semanas, pero puede extenderse hasta ocho.

Poco después de que se conociera la noticia del brote, el Ministerio de Salud de Argentina identificó a Ushuaia como una posible fuente del contagio, y el mes pasado envió investigadores del Instituto Malbrán —un organismo gubernamental de investigación— para recolectar muestras de roedores en diversas zonas boscosas en los alrededores de la ciudad.

Autoridades locales de Ushuaia —una ciudad que depende del turismo y es famosa por su ubicación en “el fin del mundo”— han rechazado con enojo que el virus se haya originado allí. Aunque el hantavirus Andes infecta a unas pocas decenas de personas cada año en la región patagónica de Argentina más al norte, nunca se ha detectado en Ushuaia ni en el archipiélago de Tierra del Fuego.

El Ministerio de Salud informó que aún aguarda los resultados de laboratorio de esas pruebas para determinar si la pareja contrajo allí el virus.

El ministerio señaló que especialistas del Malbrán, junto con sus homólogos de Estados Unidos en los CDC, se preparaban para analizar roedores en busca de hantavirus en la ciudad de Malargüe, Mendoza, del 8 al 12 de junio.

Un portavoz del Instituto Malbrán confirmó que la pareja holandesa visitó Malargüe mientras atravesaba en auto la región vitivinícola de Mendoza rumbo a la provincia nororiental de Misiones, durante el último tramo de su viaje por Argentina.

La directora del Malbrán, Claudia Perandones, se reunió con investigadores de los CDC en Argentina para hablar sobre la operación, que —según explicó— implicará equipos con amplio equipamento de protección, los cuales tomarán muestras de sangre de roedores muertos y trasladarán el material al laboratorio principal en Buenos Aires para su análisis. Las autoridades han dicho que los resultados podrían tardar hasta un mes.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que, dado el bajo riesgo de contagio, el hantavirus no representa una amenaza de pandemia.

Aun así, el hantavirus Andes ha generado preocupación en todo el mundo debido a su tasa de mortalidad, de hasta 30%, y a la actual carencia de tratamientos y vacunas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.