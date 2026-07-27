Apoyo del FMI a Milei: "Argentina va por el buen camino"

En un fuerte gesto de apoyo político al presidente liberal Javier Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró el lunes que gracias a las políticas de austeridad y el impulso reformista del mandatario Argentina ha recuperado la confianza de los mercados y “va por el buen camino”.

Georgieva, la primera máxima autoridad del FMI en visitar Buenos Aires en ocho años, también despejó dudas sobre la capacidad del país sudamericano para cumplir sus abultados compromisos de deuda y afirmó que la economía argentina está “sólida” para enfrentar eventuales turbulencias financieras que podrían desatarse el próximo año por la campaña electoral para las elecciones generales, en las que Milei buscará la reelección.

“Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es resultado de un trabajo arduo del gobierno y de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino”, destacó la funcionaria del FMI en una conferencia de prensa en la estuvo acompañada por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

Georgieva recordó que al asumir al frente del FMI en 2019 en su primera reunión se abordó el caso de Argentina y “discutíamos si el país podría mantenerse al día con el servicio de sus obligaciones de deuda para todos. Esta no es la pregunta que debemos hacernos hoy”.

Argentina sigue siendo el mayor deudor del Fondo, con obligaciones pendientes que rondan los 58.000 millones de dólares.

La titular del FMI ponderó “el progreso macroeconómico y estabilidad financiera” que alcanzó Argentina tras la llegada de Milei al poder en 2023.

“Lo que tenemos es una escena más saludable... déficit primario que cambió a superávit primario, la inflación ha disminuido de 210% a un aproximado de 30% hoy en día y se han acumulado reservas” en el Banco Central, enumeró Georgieva.

“La confianza del mercado ha regresado”, sentenció. “Estamos en un buen camino para que Argentina se una al club de los mercados emergentes que han pedido prestado al FMI, reformaron sus economías y luego dejaron de pedir prestado. Ese momento va a llegar”.

Cara y ceca del modelo

Tras ser considerado por el mercado un país incumplidor serial de sus deudas, la llegada al gobierno de Milei con su ambicioso plan de reformas y políticas de austeridad recibió rápidamente el respaldo del FMI y de los inversores.

El éxito de Milei para contener una inflación desbocada --la tasa interanual, ahora en 33%, superaba el 200% cuando asumió el cargo—, la disciplina fiscal y las medidas de desregulación tienen como contrapartida un estancamiento del consumo por el congelamiento de salarios, familias endeudadas y un leve repunte del desempleo.

La caída en el respaldo popular del mandatario plantea interrogantes sobre sus chances de ser reelecto en 2027 y abre un escenario de incertidumbre para los inversores que podría generar turbulencias financieras como sucedió en 2025, en coincidencia con las elecciones de medio término.

Consultada al respecto, Georgieva admitió que “los riesgos siempre están allí, los riesgos tienen que gestionarse. ¿Cómo se gestionan? Construyendo políticas fuertes en el período que tenemos ahora… que brinden confianza a las personas en el país y a la comunidad internacional”.

Aunque el escenario para el próximo año se plantea desafiante, la titular del FMI descartó nuevos desembolsos para asistir a Argentina.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino, no va a haber necesidad de financiamiento externo por parte de FMI. Tenemos capacidad de respaldar a nuestros miembros, ese no es un problema. Somos prestamistas de última instancia, pero no veo que deba utilizarse en el futuro inmediato”, indicó.

Más tarde, la máxima autoridad del FMI se reunirá con Milei y sus ministros en la Casa Rosada, la sede del gobierno.

El martes Georgieva visitará Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, una de las principales reservas de petróleo y gas no convencional del planeta. Por su potencial podría convertirse en los próximos años en una de las principales fuentes de divisas para el país sudamericano.