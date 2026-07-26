Guyana nombra expertos para investigar naufragio de ferry

El gobierno de Guyana nombró el domingo a un grupo de expertos internacionales para investigar el reciente hundimiento de un ferry estatal que causó la muerte de decenas de pasajeros en el peor desastre marítimo registrado en el país.

El MV Barima, de 87 años, volcó en aguas del Atlántico el 18 de junio después de salir de la capital, Georgetown, rumbo a Port Kaituma, una comunidad indígena cerca de Venezuela.

Las autoridades han indicado que al parecer había 179 pasajeros a bordo, pero hasta ahora los buzos solo han encontrado 73 cuerpos, y otras 76 personas fueron rescatadas. Equipos internacionales aún intentan recuperar la embarcación para que los expertos puedan inspeccionarla.

El presidente Irfaan Ali afirmó en un mensaje a la nación el domingo que el equipo investigador tendrá amplias facultades y operará de manera independiente.

El exfiscal general de Belice, Phillip Godfrey Smith, fue designado director del equipo de cinco integrantes encargado de la investigación, incluida la determinación de si hubo negligencia profesional. Otros miembros incluyen a un abogado, un arquitecto naval y expertos marítimos de Jamaica y Trinidad y Tobago.

Las autoridades locales han arrestado hasta ahora a tres personas, entre ellas el capitán rescatado, acusado de haber dado positivo por marihuana, junto con otro miembro de la tripulación.

Ali señaló que se pedirá al equipo que examine la “gestión de los pasajeros, incluida la forma de embarque, la preparación del manifiesto, el posible hacinamiento de la embarcación, el almacenamiento de la carga, la disponibilidad y el uso de equipos salvavidas y el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los pasajeros”.

Decenas de personas rescatadas tras aferrarse durante horas a restos flotantes han asegurado que el ferry estaba sobrecargado de personas y carga, incluidos vehículos y grandes palés. También sostuvieron que el MV Barima estaba entrando agua, pero que las tripulaciones lo habían desestimado por considerarlo “normal”.

Ali manifestó que la comisión debe determinar si “cualesquiera actos de negligencia, mala conducta, incumplimiento del deber y otras fallas por parte de cualquier individuo, entidad o institución contribuyeron al desastre o lo causaron, incluido el descuido de su estado, el historial de mantenimiento, las mareas, el funcionamiento de los equipos de navegación y comunicación y otros factores operativos”.

Añadió que las autoridades esperan que la comisión recomiende reformas institucionales y operativas, así como cualquier otra medida necesaria para reforzar la seguridad marítima, “mejorar la preparación y la respuesta ante emergencias y reducir la probabilidad de que tragedias similares ocurran en el futuro”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.