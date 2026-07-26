Expresidente hondureño regresa a su país después de ser indultado por EEUU

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresó el domingo a su país después de ser indultado por Estados Unidos, siendo recibido por cientos de personas en el aeropuerto.

Cuatro años después de que fuera extraditado y sometido a un juicio en Estados Unidos por narcotráfico, El exmandatario regresó a su país para enfrentar también a la justicia.

Cientos de personas llegaron a las afueras del aeropuerto internacional de Palmerola para recibir al expresidente. El avión privado en que regresó al país aterrizó en la pista a las 8:32 de la mañana. Su familia, su esposa, sus hijos y su madre, lo esperaban en la terminal aérea.

El exgobernante fue acompañado por su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile y los tres generales hondureños Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado.

El primero en bajar fue Stabile, minutos después lo hizo Hernandez, quien caminó por la pista y levantó su mano para saludar a la multitud.

Vestía una camisa blanca y un pantalón jeans azul. Tras bajar del avión a la primera que abrazó fue a su madre, Elvira Alvarado, luego besó a su esposa y posteriormente abrazó a cada uno de sus hijos y a su nieta.

Luego todos caminaron juntos a la orilla de la pista, donde todos se arrodillaron y comenzaron a darle gracias a Dios por su retorno.

Hernández aprovechó el momento para saludar al personal del aeropuerto y minutos después se subió a uno de los vehículos que lo trasladó a la oficina de Migración para hacer su chequeo migratorio.

Concluidos los trámites de migración, el expresidente se subió a un vehículo pick up y fuertemente custodiado por un buen número de guardaespaldas y militares se dirigió a las afueras del aeropuerto. La multitud coreaba su nombre y muchos se aglomeraban para darle la mano, al tiempo que él expresaba “gracias, gracias”.

“Me siento feliz, muy alegre de estar en mi tierra… Yo esperaba mucho regresar, pero no me imaginaba que sería así, estoy agradecido con Dios”, comentó a medios locales mientras saludaba a sus correligionarios.

Sus simpatizantes ondeaban cientos de banderas del Partido Nacional. Minutos después el expresidente seguido por una numerosa caravana de vehículos y se dirigió hacia una hacienda donde un grupo de amigos y correligionarios lo estaban esperando.

El exgobernante, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos, retorna a Honduras, tras obtener un indulto presidencial por parte del presidente Donald Trump, quien argumentó su decisión en el hecho que Hernández no tuvo un juicio justo y que fue un montaje del gobierno de Biden. Hernández, de 57 años, recobró su libertad el 1 de diciembre de 2025 en Estados Unidos y desde entonces había manifestado su intención de regresar a su país, para encontrarse con su esposa Ana García y sus hijos, quienes tienen suspendidas sus visas norteamericanas. Sin embargo, el obstáculo para su regreso era una orden de captura en su contra emitida el 28 de noviembre de 2023 por un juez de la Corte Suprema de Justicia en Honduras y que fue reactivada el 8 de diciembre de 2025, tras ser puesto en libertad. Ante eso, su apoderado legal en Honduras manifestó la intención de Hernández de presentarse voluntariamente para enfrentar el proceso que se le sigue por los delitos de fraude y lavado de activos. La solicitud fue respondida favorablemente por un juez natural de la Corte Suprema que ordenó suspender la orden de captura y la alerta roja internacional libradas a la Interpol. Tras conocer esa resolución, Hernández anunció inmediatamente su retorno a Honduras. “El momento ha llegado, después de cuatro años, por fin puedo decirles volveremos a vernos”, comentó Hernández en un video en redes sociales. El expresidente se deberá presentar ante el juez natural el 3 de agosto a las 9:00 de la mañana a la audiencia de declaración de imputado. Se le vincula a una trama de corrupción conocida como el caso Pandora II, una red de corrupción integrada por ex altos funcionarios que entre 2010 y 2013 participaron en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (un poco más de 11 millones de dólares) a distintas fundaciones, de acuerdo con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Según la UFERCO, el expresidente Hernández (2014-2022) se benefició con esos desembolsos al recibir para su campaña política al menos 62 millones de lempiras (más de 2,3 millones de dólares) a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos la creación de empresas fantasmas, el uso prestanombres y contratos ficticios.

“Respeto las instituciones de mi país, pero tengo la plena certeza que este caso carece de sustento legal, soy inocente y como siempre la verdad saldrá a la luz”, sostuvo el exgobernente sobre el proceso que se le sigue en Honduras.