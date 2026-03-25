AP Explica: lo que se sabe sobre el accidente del avión militar que dejó 69 muertos en Colombia

Colombia está de luto por el accidente de un avión militar que cobró la vida de 69 miembros de la fuerza pública y dejó 57 heridos, mientras las autoridades investigan sus causas y analizan datos de la aeronave, la tripulación y las condiciones del lugar del siniestro.

En tanto, Medicina Legal trabaja en la identificación de los fallecidos que fueron trasladados desde el suroeste del país, donde ocurrió el accidente, hasta Bogotá.

En las afueras del instituto forense, Alfridis Julio buscaba el miércoles respuestas sobre su hijo, el soldado Kaleth Julio Severiche, quien está en la lista de fallecidos. Tenía 19 años y el día del accidente iba a reunirse con su familia al salir de descanso.

“Tengo la cabeza grande, no sé qué hacer sino esperar”, dijo a The Associated Press.

Esto es lo que se sabe y lo que falta por resolver del accidente.

Cómo ocurrió el accidente

El Hércules C-130 de matrícula FAC 1016 despegó el lunes desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, a las 9.40 de la mañana hora local y un minuto después se accidentó a 1,8 kilómetros de la pista del aeropuerto, según la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

La comunidad de la zona fue la primera en acudir, incluso en grabar imágenes que mostraban una nube negra de humo y llamas. Algunos civiles ayudaron a rescatar heridos y los llevaron a centros médicos en motocicletas.

El general Carlos Silva, comandante de la FAC, explicó la víspera en un consejo de ministros televisado que el avión se incineró e indicó que había una mezcla de combustible, fluidos hidráulicos y extintores.

Quiénes viajaban en el avión

El avión, que recogió a las tropas del ejército para transportarlas, se dirigía a Puerto Asís, un poblado cercano ubicado en el mismo departamento de Putumayo, que limita con Ecuador y Perú.

El Comando General de las Fuerzas Militares reportó que a bordo viajaban 126 personas, la mayoría soldados. La tripulación estaba compuesta por 11 miembros de la Fuerza Aérea, seis de los cuales fallecieron.

El ejército confirmó el deceso de 61 militares y la Policía Nacional de dos de sus agentes.

Según Silva, la tripulación era muy experimentada. El piloto, Jaime Fernández, acumuló 5.800 horas de vuelo en su carrera, de las cuales más de 900 fueron en aviones Hércules.

Estado del avión

Según la FAC, el Hércules C-130 que se accidentó fue fabricado en 1983 en Estados Unidos. Era una aeronave de transporte táctico militar capaz de operar desde pistas de tierra irregulares.

Llegó a Colombia en 2020 como parte de un programa de donación de artículos de defensa excedentes de Estados Unidos.

Según Silva, el Hércules fue recibido con más de 20.200 horas de vuelo disponibles, lo que le daba en sus cálculos años de vida útil por delante.

Tras su arribo la FAC lo sometió a un mantenimiento en el que se reemplazaron las piezas que ya habían cumplido su vida útil, lo que tuvo un costo de aproximadamente tres millones de dólares, agregó Silva. La última inspección fue en 2025.

El presidente Gustavo Petro ha dicho que la aeronave accidentada era “vieja” y que fue un “regalo chatarra” de Estados Unidos, cuyo costo de mantenimiento es elevado, por lo que insistió en que Colombia debe reemplazar los tres Hércules restantes por unos nuevos.

La investigación

La FAC está realizando una investigación sobre el accidente, sin que se conozca un tiempo límite para su veredicto.

El avión accidentado contaba con dos grabadoras en su interior que permitieron registrar datos como la altura, la velocidad y la voz de la tripulación, que serán analizadas.

Las autoridades locales del lugar del accidente han llamado la atención sobre las malas condiciones del aeropuerto, vital para la población a la que sólo se puede acceder vía aérea o fluvial.

Sin embargo, Petro dijo que la pista era adecuada para la aeronave, capaz de operar en condiciones difíciles. También descartó que se tratase de un ataque de grupos ilegales e indicó que es posible que las fallas se debieran a que el avión era “demasiado viejo”, con una baja probabilidad de error humano.