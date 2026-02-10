Aliado cercano de la opositora venezolana Machado es puesto bajo arresto domiciliario

Uno de los más cercanos aliados de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que fue detenido nuevamente apenas 12 horas después de ser liberado de prisión, fue puesto el martes bajo arresto domiciliario, confirmó su hijo.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo”, dijo su hijo Ramón Guanipa en la red social X. “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, agregó.

El fiscal general de Venezuela declaró el lunes que su oficina había solicitado el arresto de Guanipa menos de 12 horas después de su liberación como parte de gestiones del gobierno para liberar a aquellos enfrentando acusaciones políticas.

El comunicado de la Fiscalía General no indicó si Guanipa fue arrestado nuevamente, ni dio indicios de su paradero. El gobierno lo había liberado junto con varios otros miembros prominentes de la oposición el domingo.

El Ministerio Público, en un comunicado publicado en sus redes sociales, indicó que las liberaciones acordadas por los tribunales están condicionadas a diversas obligaciones y que su incumplimiento permite a las autoridades revocar o modificar las medidas cautelares.

En consecuencia, se pasó a “un régimen de detención domiciliaria”, agregó el escrito, sin dar detalles de las condiciones que Guanipa habría violado.

Previo a su detención, Guanipa recorrió en motocicleta varios centros de detención en la capital venezolana, donde conversó con familiares de los detenidos e hizo declaraciones a la prensa.

Las liberaciones dadas hasta ahora son condicionales y no otorgan una libertad plena, sino una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad. Por lo general, entre las condiciones suele estar la prohibición de hablar con la prensa, salir del país y participar en actos políticos.

Su hijo declaró a periodistas que un grupo de hombres armados en tres vehículos interceptó a su padre y a otras personas que viajaban el domingo en un barrio de la capital venezolana

Afirmó que su padre no violó las dos condiciones de su liberación —presentaciones judiciales mensuales y no viajar fuera de Venezuela— y mostró a la prensa el documento judicial que las enumera.

Guanipa estuvo más de ocho meses detenido.

Las liberaciones se producen en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, son por motivos políticos. También surge después de una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rodríguez fue juramentada como mandataria encargada tras la captura en Caracas del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro luego de una operación militar estadounidense en territorio venezolano el 3 de enero. Su gobierno comenzó a liberar prisioneros días después.

Algunos de los liberados el 8 de febrero, entre ellos Guanipa, se sumaron a las familias que esperaban fuera de las prisiones a que sus seres queridos fueran liberados.

“Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente”, dijo Guanipa, un exlegislador de 61 años a la prensa horas después de su liberación. “Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático”.

Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país y que monitorea la situación de los detenidos, confirmó la liberación de al menos 30 personas el domingo pasado.

Además de Guanipa, Vente Venezuela --la organización política de Machado— informó que varios de sus miembros estaban entre los liberados, incluyendo a María Oropeza, quien transmitió en vivo su arresto por parte de agentes de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa forzando la puerta.

Además, fue excarcelado el abogado de Machado, Perkins Rocha, quien también está bajo arresto domiciliario. Las autoridades no informaron las razones por las que, a diferencia de otros liberados, tiene casa por cárcel.