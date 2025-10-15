Agentes de migración deportan al padre de un marine en California

Agentes de migración detuvieron a los padres de un infante de la Marina de Estados Unidos y uno de ellos fue deportado después de visitar a familiares en una base militar de California, un caso que ha llamado la atención sobre cómo la represión del gobierno en materia de inmigración está afectando a las familias militares.

Steve Rios, un infante de marina de Oceanside, California, dijo a NBC 7 San Diego que sus padres, Esteban Ríos y Luisa Rodríguez, fueron detenidos a finales del mes pasado mientras recogían a su hermana Ashley Ríos, quien está embarazada, y a su esposo, quien también es infante de Marina, en Camp Pendleton.

Los padres, que llegaron a Estados Unidos desde México hace tres décadas y tenían pendiente el trámite de su green card o permiso de residencia, fueron detenidos por agentes de inmigración y luego liberados con monitores en los tobillos, dijo Steve Rios. En un control posterior con funcionarios federales de inmigración, se los llevaron bajo custodia, agregó.

Esteban Ríos, quien llevaba un sombrero y una camiseta que decía “Orgulloso padre de un infante de la Marina de EEUU”, fue deportado el viernes, informó su hijo.

“Él dijo: ‘Sí, esta es mi camiseta de la suerte, así que estaremos bien’”, recordó Rios.

Los reclutadores del Cuerpo de Infantería de la Marina han promovido durante mucho tiempo el alistamiento como un camino hacia la estabilidad para las familias sin estatus legal de inmigración, pero los expertos dicen que esas garantías se han erosionado a medida que las autoridades federales han comenzado a aplicar las leyes existentes de manera más estricta.

En una entrevista previa, el Cuerpo de Infantería de la Marina le dijo a The Associated Press que se ha informado a los reclutadores que ellos “no son la autoridad adecuada” para “implicar que el Cuerpo de Infantería de Marina puede garantizar alivio migratorio para los solicitantes o sus familias”.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado a The Associated Press que las personas que infringen la ley enfrentarán consecuencias.

No se proporcionó más información al respecto.

El episodio ocurre mientras la administración Trump endurece la aplicación de las leyes migratorias, que a veces atrapando a familiares de militares en activo o retirados.

En junio, un veterano de la Infantería de Marina de Luisiana dijo que las autoridades de inmigración detuvieron a su esposa a pesar de que todavía estaba amamantando a su hija de tres meses.

Y en julio, un veterano militar que nació y se crio en California fue arrestado durante una redada de inmigración en una granja de marihuana donde trabajaba en seguridad. George Retes, de 25 años, estuvo tres días en el Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, y luego fue liberado sin ser acusado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.