Agente del ICE mata a tiros a ciudadano mexicano en Houston durante operativo, dicen autoridades

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó y mató a un hombre de nacionalidad mexicana en Houston después de que este intentara evadir su arresto durante un operativo el martes, según informó la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el hombre hizo caso omiso de las órdenes de detenerse e intentó embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia. Según el DHS, que supervisa a ICE, el automóvil del hombre chocó contra un vehículo de ICE.

El comunicado identificó al hombre como Lorenzo Salgado Araujo, originario de México, y aseveró que vivía en Estados Unidos sin permiso legal. Añadió que agentes federales realizaban un operativo contra Araujo y que éste murió en un hospital.

La oficina del FBI en Houston investiga un posible ataque contra un agente federal, informó el portavoz Connor Hagan. Además, indicó que, a solicitud del DHS, representantes del equipo de respuesta de evidencias del FBI acudieron al lugar del tiroteo para procesarlo.

La representante federal demócrata Sylvia Garcia dijo que el tiroteo ocurrió durante un “operativo del ICE” en su distrito de Texas. Señaló en una publicación en X que el ICE difundió un relato inicial, pero que la información debe verificarse e investigarse de manera independiente.

“Todas las grabaciones disponibles, las comunicaciones y otras pruebas deben preservarse y revisarse como parte de una investigación completa e imparcial”, señaló.

Los agentes federales han matado a tiros a por lo menos seis personas desde el inicio de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

El año pasado, un agente federal de inmigración le disparó y mató a un ciudadano de Estados Unidos de 23 años, Ruben Ray Martinez, durante un encuentro nocturno relacionado con el tránsito. Un jurado investigador declinó presentar cargos penales contra el agente. El DHS afirmó que el agente disparó contra el vehículo después de que el conductor “atropellara intencionalmente” a otro agente. Las imágenes de video del incidente difundidas por las autoridades no muestran con claridad que el vehículo golpee al agente.

En enero, Renee Good, una ciudadana de Estados Unidos de 37 años, fue baleada en la cabeza por un agente federal de inmigración durante una redada en Minneapolis. El DHS aseveró que Good intentó arrollar al agente con su vehículo, algo que funcionarios locales y testigos refutaron, y afirmaron que ella simplemente intentaba alejarse conduciendo.

___

El periodista de The Associated Press Eric Tucker, en Washington, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.