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Colombia expulsa a 80 extranjeros hacia Venezuela por presuntas conductas delictivas

El gobierno colombiano expulsó el viernes a 80 extranjeros hacia Venezuela alegando que cometieron delitos o recibieron medidas correctivas de la policía durante su estadía por mal comportamiento, informó la autoridad migratoria.

“He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio”, aseguró el presidente conservador Abelardo de la Espriella en su cuenta de X al informar la expulsión de quienes “vinieron a delinquir a Bogotá”.

Las expulsiones se dan una semana después de que De la Espriella señalara una “situación compleja” con los más de 148.000 migrantes irregulares en Bogotá, en una aparente referencia a los venezolanos que residen en la ciudad, e indicara que “los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación”.

El proceso de expulsión se dio luego de que las autoridades realizaran intervenciones en zonas neurálgicas de Bogotá para detectar a “extranjeros inmersos en actividades delictivas y comportamientos contrarios a la convivencia”, indicó Migración Colombia en un comunicado.

El reporte indica que fueron expulsados 74 hombres y seis mujeres, incluidas tres personas que cumplían sentencias en Colombia por delitos como hurto y concierto para delinquir y otras que acumulaban medidas correctivas —llamados de atención de la policía por comportamientos contrarios a la convivencia— por porte de armas, consumo o comercialización de drogas e irrespeto a la autoridad.

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Los extranjeros fueron llevados hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá para abordar un vuelo hasta Cúcuta, fronteriza con Venezuela, donde fueron entregados a las autoridades migratorias.

De la Espriella indicó que 10 de los expulsados fueron capturados al ingresar a Venezuela por tener órdenes de captura vigentes en ese país.

Las expulsiones se enmarcan en la nueva política migratoria y de seguridad impulsada por De la Espriella, quien desde el inicio de su mandato en agosto advirtió que deportaría a los migrantes que estuvieran delinquiendo en Colombia, así como a quienes no tuvieran su situación migratoria regularizada, lo que generó alarma entre la comunidad migrante venezolana.

Entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron deportados y expulsados al menos 812 extranjeros y 867 más fueron inadmitidos, según la Presidencia.

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