"60 Minutes" difunde informe sobre deportaciones de Trump que fue retirado abruptamente hace un mes

El semanario "60 Minutes" emitió el domingo su reportaje sobre las deportaciones ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump que fue retirado abruptamente de su programación hace un mes, lo que desencadenó una batalla interna sobre la presión política que a la larga salió a la luz.

La corresponsal Sharyn Alfonsi no hizo referencia a su disputa con la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, en el reportaje sobre los deportados que habían sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Cuando el segmento fue eliminado del episodio del 21 de diciembre por orden de Weiss, Alfonsi dijo a sus colegas de "60 Minutes" que "no fue una decisión editorial, sino política".

Weiss había argumentado que la historia no reflejaba suficientemente el punto de vista del gobierno ni decía nada nuevo de la información que ya había sido reportada por otros medios de comunicación anteriormente.

La historia difundida el domingo no incluyó entrevistas en cámara con funcionarios del gobierno de Trump. Sin embargo, sí incluyó declaraciones de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional que no formaban parte de lo que Alfonsi había utilizado antes de que su historia fuera retirada. Algunas de las declaraciones, que se publicaron en su totalidad en el sitio web de "60 Minutes", estaban fechadas antes del 21 de diciembre.

"Desde noviembre, '60 Minutes' ha efectuado varios intentos para entrevistar en cámara a funcionarios clave del gobierno de Trump sobre nuestra historia", señaló Alfonsi. "Rechazaron nuestras solicitudes".

Alfonsi no respondió de momento a un mensaje que le dejó The Associated Press el domingo. Ella dijo en su correo electrónico que la negativa del gobierno a consentir entrevistas frente a la cámara fue una maniobra táctica pensada para matar la historia.

CBS dice que sí iba a emitir el reportaje

En un comunicado, CBS News indicó que su "liderazgo siempre ha estado comprometido a transmitir el artículo de '60 Minutes' sobre el CECOT en cuanto estuviera listo. Esta noche, los espectadores podrán verlo, junto con otras historias importantes, todas las cuales hablan de la independencia de CBS News y el poder de nuestra narrativa".

El reportaje de Alfonsi fue el segundo de tres en el programa del domingo, siendo la historia principal el informe de Cecilia Vega desde Minneapolis sobre las labores del ICE para controlar la inmigración y las protestas contra sus tácticas.

La decisión inicial de dejar de lado la historia de Alfonsi sobre el CECOT se convirtió en un punto de fricción para algunos críticos, quienes dijeron que el nombramiento de Weiss —fundadora del sitio web Free Press y sin experiencia previa en noticias televisivas— representaba un intento del nuevo liderazgo corporativo de la cadena de congraciarse con Trump.

Aunque fue retirada de la emisión en diciembre, por error la historia original de Alfonsi quedó disponible en línea. CBS News había enviado una versión del semanario a Global Television, una cadena que emite "60 Minutes" en Canadá, que la publicó en su sitio web antes del cambio de última hora para retirar el artículo.

Eso les permitió a los espectadores atentos ver lo que Weiss había rechazado, lo cual les dio la oportunidad de compararlo con lo que "60 Minutes" finalmente emitió.

El cuerpo de la historia no cambió. Incluía un breve clip del presidente Donald Trump diciendo que los operadores de la prisión "no se andan con rodeos", y otro de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, diciendo que "monstruos atroces, violadores, asesinos, agresores sexuales, depredadores que no tienen derecho a estar en este país" fueron enviados allí.

La introducción de Alfonsi fue actualizada para comenzar con el operativo estadounidense del 3 de enero en el que fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente bajo custodia de Estados Unidos. Ella cambió el final de la historia para incluir el comentario del gobierno, incluida su explicación de por qué no había proporcionado registros detallados sobre los migrantes enviados a El Salvador.

El gobierno también proporcionó fotos de tatuajes que llevaban los dos migrantes entrevistados por Alfonsi, incluida una esvástica que el entrevistado dijo haberse hecho cuando era adolescente sin saber lo que significaba.

La relación entre CBS y el gobierno ha evolucionado

Desde el nombramiento de Weiss, los funcionarios del gobierno de Trump han sido más visibles en CBS News, en entrevistas que ella a veces ayudó a organizar. El propio presidente fue entrevistado por Norah O'Donnell en "60 Minutes" el 2 de noviembre.

The New York Times informó el sábado que, después de que Trump fuera entrevistado la semana pasada por el nuevo presentador de "CBS Evening News", Tony Dokoupil, Leavitt dijo a la cadena que "los demandaremos hasta dejarlos sin dinero" si la entrevista no se difundía completa.

La entrevista completa de 13 minutos fue transmitida el martes, un paso inusual para uno de los noticieros vespertinos de las cadenas de televisión, un resumen de media hora de las historias más importantes del día. CBS dijo a The Times que había decidido emitir la entrevista sin editar en el momento en que fue programada.

En el pasado, Trump ha objetado cómo se han editado sus entrevistas, incluida la publicación de una transcripción sin editar de una entrevista realizada por Lesley Stahl de "60 Minutes" en 2020.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.