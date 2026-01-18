Policía de Guatemala libera rehenes en prisión mientras ataques matan a tres agentes

Cientos de policías antidisturbios ingresaron a una prisión de máxima seguridad en Guatemala temprano el domingo para liberar a los guardias que habían sido tomados como rehenes y retomar el control de la instalación que alberga a líderes de pandillas.

Se escucharon disparos mientras la policía ingresaba a la prisión de Renovación, a unos 76 kilómetros (unas 47 millas) al suroeste de Ciudad de Guatemala. Aproximadamente 15 minutos después, un periodista de Associated Press vio a los guardias siendo escoltados fuera de la prisión. Parecían estar ilesos. No se reportaron heridos ni muertos.

Sin embargo, poco después de que las autoridades retomaran el control de la prisión, comenzaron a surgir informes de ataques a la policía en la capital.

El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dijo que hubo al menos 10 ataques armados contra la policía, dejando tres muertos y al menos cinco heridos. Cinco atacantes fueron capturados, afirmó.

El ministro del Interior Marco Antonio Villeda declaró el sábado por la noche que nueve guardias fueron tomados como rehenes en la prisión. Más 30 guardias estaban siendo retenidos en otras dos prisiones, donde los reclusos tomaron el control en un levantamiento coordinado el sábado.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que el levantamiento fue un resultado directo de la decisión de los administradores de la prisión de retirar privilegios a algunos líderes de pandillas encarcelados.

“En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado", señaló el comunicado. "Tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.