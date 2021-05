A

noche, mientras intentaba hacer que mi inquieto hijo se durmiera, tuve un pensamiento, claro como el día: "Simplemente no quiero seguir haciendo esto". Había estado llorando durante 45 minutos, su padre estaba fuera, y después de un largo día de trabajo, todo lo que quería era una copa de vino y un poco de tele sin sentido.

Cuando se trata de ser madre , me da miedo admitir que me siento así mucho. Hay muchas cosas sobre la paternidad que no me gustan. El forcejeo para ponerse la ropa todas las mañanas; la interminable recogida de Cheerios descartados del suelo; los malditos despertares nocturnos.

Sin embargo, también hay muchas cosas que disfruto. Verle dar sus primeros pasos; tareas mundanas como lavar y doblar su ropa; acariciar su suave mechón de pelo, que sólo me deja hacer cuando tiene sueño.

Esa es la realidad de la maternidad: es buena y mala a la vez. Pero también es la parte abierta y poco profunda en el medio.

Sentí esto con mayor intensidad justo después de que nació, al comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Cuando lo acostaron sobre mi pecho bajo las luces brillantes y estremecedoras del quirófano del hospital, no sentí nada. Bajé la mirada a su cara roja y pellizcada, mis lentes empapados por las lágrimas, y sentí un vacío enorme.

Este abismo emocional continuó durante los siguientes meses. Cuando chupó mis pechos venosos sentí como si me estuviera chupando toda la vida. Para algo que, ahora, puedo describir mejor como “nada”, es asombroso cuánto puede doler.

Sospechaba que lo que estaba sintiendo no era una depresión posparto, pero ciertamente tampoco estaba bien, a pesar de que me “enojaron” en un chequeo médico unos meses después de que él nació. Lo que me he dado cuenta un año después del parto es que es casi imposible hablar abiertamente de esta ambivalencia materna. Como sociedad, no tenemos el lenguaje para describir el dolor de ser madre. Para alguien que usa palabras para dar significado y forma a las cosas, luché por articular por qué la transición a la maternidad, me dejó completamente fría.

En los meses posteriores al nacimiento, critiqué la frase estándar "el mejor día de tu vida" (tenía un catéter y no podía caminar, lo cual no me lo envía exactamente a la cima) que parece ser parte de el vocabulario de cada madre, tanto real como ficticio. Y pensé con mucho cuidado antes de desplegar la línea estándar "él es lo mejor que me ha pasado" y "no puedo imaginar la vida sin él", porque, sinceramente, no es necesariamente y puedo.

Convertirme en padre me ha hecho darme cuenta de que la vida es un mosaico complejo y cambiante de emociones, relaciones y eventos; cada uno con sus propios altibajos. Pude ver que nada era del todo bueno o del todo malo. Amo a mi hijo y estoy muy contenta de que sea parte de nuestra familia, pero no puedo suscribirme a la creencia de que mi vida es automáticamente mejor con él en el centro. (De lo que puedo estar segura es de que ahora paso mucho más tiempo limpiando los derrames del piso).

La ambivalencia maternal es un tema poco tocado en la cultura popular. Rozsika Parker, psicoterapeuta y madre, destacó el término en su libro de 1995, argumentando que la coexistencia de amar y, sí, odiar a un niño, en realidad agudiza la capacidad de una mujer para ser madre. Leer eso fue un momento de bombilla para mí. En lugar de sentir vergüenza por los destellos de resentimiento que sentía por mi bebé, comprendí que los sentimientos negativos eran, y siguen siendo, una parte importante para aprender a ser padres y sobrellevar esta monstruosa transición. Solo desearía que la frase "A veces me molesta mi bebé" se escuchara mejor en el pub.

Un artículo de 2019 de la Universidad de Chester, Una exploración de las formas en que los sentimientos de 'ambivalencia materna' afectan a algunas mujeres. Enfermedad, crisis y pérdida encontró que las mujeres analizadas experimentaron una pérdida de independencia, relaciones y confianza después del parto, lo que llevó a muchos sentimientos “inesperados y no deseados”. “Se sorprendieron y confundieron cuando experimentaron sentimientos de resentimiento hacia ellas mismas, los demás y sus hijos. También experimentaron sentimientos inesperados de aburrimiento y ansiedad en relación con la maternidad ".

Los autores concluyeron: “Estos sentimientos de ambivalencia no son en sí mismos problemáticos; más bien es su interpretación culturalmente dependiente de ellos lo que causa dificultades y lleva a que las mujeres se sientan juzgadas y se juzguen a sí mismas como "malas" madres.

"Como resultado, algunas madres se sienten demasiado avergonzadas para hablar sobre estos sentimientos, lo que conduce a más pérdidas y perpetúa aún más el mito de que las 'buenas' madres están satisfechas y realizadas con la maternidad".

Ciertamente, todavía me siento como una madre “mala”, ya sea que esté desviando las críticas sobre enviar a mi hijo a una guardería de tiempo completo para volver a un trabajo muy querido y que salva la cordura; decidir introducir un biberón de fórmula todas las noches; o admitir que sufro por el tema más tabú: que tal vez nunca debería haberme convertido en padre.

No soy más maternal o cariñosa ahora que antes de tener hijos, y todavía disfruto haciendo las mismas cosas que siempre hice: pubs, viajes, hoteles sexys solo para adultos sin absolutamente ningún espacio para una cuna de viaje. La diferencia ahora es que también tengo una persona pequeña en la que pensar.

El tiempo es sanador, dicen es recuperar “yo” tomó mucho tiempo y mucho cuidado de niños. Catorce meses después, todavía encuentro las palabras para describir la unión espaguetis de emociones que es mi madre. En cuanto a ser paciente con sus hábitos de sueño, también lo estoy aprendiendo.

La Semana de Concientización sobre la Salud Mental Materna Importa es una campaña de una semana de duración (del 4 al 9 de mayo de 2021) dedicada a hablar sobre las enfermedades mentales durante el embarazo o después de tener un bebé y señalar el apoyo a todas las mamás.

Si necesita apoyo o recursos;PaNDAS, una organización benéfica que ofrece esperanza, empatía y apoyo a todos los padres o redes afectados por enfermedades mentales perinatales (llame al 0808 1961776),Apoyo para mamás y familias, Asociación para enfermedades posnatales (línea de ayuda abierta de 10 a. M. - 2 p. M. - 0207 386 0868 o correo electrónico info@apni.org),Best Beginnings oTommy's, que ofrecen apoyo e información gratuitos para mujeres y familias en cualquier etapa del embarazo o después del nacimiento.