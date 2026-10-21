Alfonso Cuarón recibe primer reconocimiento de su alma mater la UNAM

El exalumno Alfonso Cuarón recibió el martes su primer reconocimiento de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuarón estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (actualmente llamado Escuela Nacional de Artes Cinematográficas) y en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque no llegó a graduarse en ambos. El cineasta galardonado con el Oscar de “Gravity” y “Roma” se mostró muy emocionado de ser reconocido por su alma mater con la Medalla de la Filmoteca de la UNAM por sus contribuciones al cine.

“Yo les agradezco enormidades”, dijo emocionado. “Después de todos estos años y de ser universitario, CUECquero y de la facultad, es el primer reconocimiento que tengo de la universidad”.

Cuarón recibió la medalla en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El subdirector de difusión de la Filmoteca de la UNAM, Jorge David Martínez Micher, y la directora general del FICM, Daniela Michel, entregaron la medalla a Cuarón y entonaron un grito de Goya, característico de las celebraciones de la universidad.

El cineasta exaltó la labor de la filmoteca para la preservación de “obras maestras” y, como ejemplo de su invaluable acervo, contó una anécdota de sus años de juventud en los que era un cinéfilo que vivía con cinco compañeros en una casa. Un día dijo que no fue a sus clases de la facultad o el CUEC y en cambio iba a ir al cine con un amigo.

“Justo al salir de la casa, mi amigo sugiere darnos un toque (fumar marihuana). Nos dimos el toque y vamos saliendo de la banqueta y comenzamos a ver humo en la distancia; era la Cineteca Nacional que se estaba incendiando”, dijo Cuarón. “Esa fue una gran tragedia”.

Cuarón destacó que, tras esa destrucción, la Filmoteca jugó un papel primordial para recuperar las películas perdidas en el incendio de 1982.

“Mucho tiempo el vacío lo cubrió completamente la filmoteca”, dijo. “Quería contar la historia del incendio de la Cineteca porque creo que es una advertencia. Todas las obras maestras y negativos de obras maestras se perdieron en ese incendio, películas que nunca podremos volver a ver y por eso el trabajo de conservación y de restauración es fundamental”.